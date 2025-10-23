Home

23 Ottobre 2025

Rosignano Marittimo, 23 ottobre 2025 Ascensore fuori uso al distretto di Rosignano Marittimo: già richiesta la riparazione

L’Azienda USL Toscana nord ovest si scusa con tutti gli utenti del distretto sanitario di Rosignano Marittimo per i disagi causati dal momentaneo fuori servizio dell’ascensore presente nella struttura.

L’ASL è consapevole dell’importanza di garantire l’accessibilità a tutti i cittadini, in particolare a quelli con difficoltà motorie, e tiene a rassicurare l’utenza che la ditta manutentrice è già stata incaricata di effettuare la riparazione.

L’intervento sarà eseguito presumibilmente entro la fine della settimana, non appena sarà disponibile il pezzo di ricambio necessario al ripristino del corretto funzionamento dell’impianto.

L’Azienda USL Toscana nord ovest ringrazia gli utenti per la comprensione e conferma il proprio impegno nel garantire servizi sicuri e accessibili.