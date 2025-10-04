Home

Ascensore Solvay un paese diviso a metà grazie alla maggioranza, la denuncia di Lampredi-Ferretti

4 Ottobre 2025

Questa è la risposta della Giunta Marabotti alla richiesta dei cittadini, di cui noi come

Gruppo Misto ci siamo fatti portavoce nel consiglio comunale di Rosignano

Marittimo del 30 settembre.

Abbiamo infatti presentato una mozione per far sostituire l’ascensore del sottopasso

ex passaggio a livello lato mare, perennemente guasto.

Molti cittadini ci avevano segnalato questo disagio che dura da troppo tempo,

pertanto ci siamo presi a cuore il problema ed abbiamo dato loro voce, soprattutto

per tutti coloro che presentano ridotte capacità motorie, per i familiari di bambini in

carrozzina e per le persone diversamente abili.

Chi ha più bisogno deve essere aiutato e si può, anzi , si deve spendere per queste

persone.

Ma anche chi si sposta in bicicletta o a piedi ha diritto ad avere un ascensore

funzionante e un ambiente decoroso.

Invece la mozione è stata clamorosamente bocciata dalla maggioranza del Sindaco

Marabotti.

Nonostante proprio questa stessa maggioranza riporti nel programma grazie al

quale è stata eletta “avviato il processo per l’ottenimento della bandiera lilla”, ma

dove ? A Rosignano ? Con un sottopasso privo di un ascensore che costringe tanti

cittadini a tornare indietro e fare un lungo giro per recarsi dall’altro lato del paese ?

Con le condizioni in cui versano marciapiedi, strade, spiagge e caditoie stradali?

La bandiera Lilla è l’ennesimo slogan di questa Amministrazione….belle parole,

tante promesse e pochissime cose fatte, se non quella di aumentare tutte le tasse

possibili (Tari, Imposta di soggiorno ed addizionale comunale).

Le tasse sì, le richieste dei cittadini no.

Abbiamo anche evidenziato che i fondi necessari ad acquistare un ascensore nuovo

ci sono: dai proventi della vendita di immobili comunali dello scorso mese sono

arrivano nelle casse comunali circa 300mila euro oppure si poteva pensare al rinvio

della realizzazione del prato sintetico allo stadio Solvay (euro 854mila previsto per il

2026…bella cosa ma non necessaria e pertanto procrastinabile) oppure anche dalle

innumerevoli variazioni di bilancio per realizzare attività non prioritarie (citiamo ad

esempio ulteriori 42 mila euro per la mostra Fattori che si sommano ai circa 200mila

già ad essa imputati) che la Giunta ama fare mensilmente.

Tutti soldi dei cittadini , magari proprio gli aumenti delle tasse comunali.

Come mai il tempo passa e l’ascensore è sempre guasto? Il Comune dove è ?

Un Assessore nei giorni scorsi ha sostenuto di aver pensato di risolvere il problema

togliendo l’ascensore e realizzando una rampa.

Secondo Voi, è la stessa cosa per una persona che si muove in carrozzina o per

una persona anziana prendere un ascensore oppure percorrere una rampa in salita

o discesa ? Oppure per una persona senza problemi motori, ma con borse della

spesa, è agile fare una rampa in salita ? E poi, questa rampa come verrebbe

tenuta….senza manutenzione ed indecente come quella del “sottopasso

biblioteca”?

Qui non si tratta di un dispetto al Gruppo Misto,ma un dispetto alle persone in

difficoltà ed alla cittadinanza tutta.

Ma la Giunta è entrata in un strada senza sfondo e la vuole percorrere fino in fondo.

Poi verrà il giorno che ritornerà sui suoi passi e ne gioveremo tutti per il bene di

Rosignano.

ALESSIO LAMPREDI E ROBERTA FERRETTI

CONSIGLIERI COMUNALI GRUPPO MISTO