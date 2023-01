Home

16 Gennaio 2023

Ascoltare la comunità per costruire nuove idee, domani il convegno a tema co-progettazione

Livorno 16 gennaio 2023 – Ascoltare la comunità per costruire nuove idee, domani il convegno a tema co-progettazione

Martedì 17 alle 14 e 30 il convegno a tema co-progettazione organizzato da Arci Livorno, Linc scs onlus, in collaborazione con il Comune di Livorno.

A poco più di due anni dall’approvazione della legge regionale sul Terzo settore, i temi di co-programmazione e co-progettazione rappresentano ancora una sfida importante per le amministrazioni locali; strumenti in grado di portare un’enorme ricchezza di idee per la comunità ma che richiedono il capovolgimento di prassi e consuetudini per esprimersi al loro meglio. Una sfida che il territorio di Livorno vuole accettare aprendo uno spazio di riflessione e confronto, che permetta sia alle amministrazioni che agli enti del terzo settore di poter sfruttare al meglio le opportunità che la nuova normativa apre.

Arci Livorno e Linc scs onlus, in collaborazione con il Comune di Livorno, vi invitano il 17 gennaio alle 14.30, presso la Sala Pamela Ognissanti a Livorno, al convegno “Ascoltare la comunità per costruire nuove idee. Tra co-programmazione e co-progettazione: le nuove sfide del terzo settore”, un incontro che metterà attorno al tavolo addetti ai lavori, esperienze virtuose, politici e rappresentanti del mondo dell’associazionismo. Interverranno Serena Spinelli, Assessore Regionale, l’assessore al sociale del Comune di Livorno Andrea Raspanti, Carlo Andorlini dell’Università di Firenze, Gianfranco Marocchi, rivista impresa sociale, Marco Mini di Arci Toscana e Mariangela Remondini del Comune di Mantova. L’incontro di martedì sarà appuntamento che aprirà la strada ad ulteriori riflessioni e scambi per costruire nuove proposte in grado di ascoltare la comunità.

