Asd Esercito, i numeri del quadriennio olimpico

Arti Marziali

22 Dicembre 2020

Livorno 22 dicembre 2020

Si conclude per la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – FIJLKAM, con il termine dell’anno 2020, il quadriennio olimpico, con le classifiche dei punteggi raggiunti dai club, in riferimento ai risultati ottenuti ai Campionati Italiani individuali nelle categorie giovanili (Esordienti, Cadetti, Juniores) e Assoluti (Seniores), che per causa Covid – 19, sono riferiti all’arco agonistico anno 2017 – 2019.

La ASD Esercito – 187° Folgore, con il proprio settore giovanile, in questi 3 anni ha totalizzato un punteggio tale da raggiungere il 63° posto di classifica nella graduatoria Nazionale su 589 società in gara; la 4^ posizione nella regione Toscana su 44 schierate e la 1^ posizione per la provincia di Livorno su 6 presenti.

La ASD è stanziata presso la palestra del 187° Reggimento, sita nella “Caserma Paolo Vannucci” di via dell’Ardenza 133 – Livorno (LI)

Questi risultati confermano come la giovane realtà blu/azzurro, colori portabandiera dell’Associazione costituita sul territorio livornese nell’anno 2002, concretizzano il progetto di costituzione del Settore Giovanile “I Folgorini”, dall’anno 2006, che da sempre, ha gettato le fondamenta solide per una vision a lungo raggio dedicata esclusivamente ad una progettualità proiettata nel futuro, avvalendosi di piani educativi e formativi, specifici e mirati, esclusivamente proposti alle categorie giovanili in età sensibili allo sviluppo, in particolar riguardo all’età prescolare, ha dato modo di raccogliere i primi frutti di un lavoro svolto con dedizione e sentimento.

Pieno entusiasmo per tutto lo staff dirigenziale e tecnico della ASD 187° Folgore per quanto svolto e raggiunto, pronti a ripartire, in testa con il Presidente dell’Associazione (1° Luogotenente Qualifica Speciale Costantino Oliverio) a seguire lo staff tecnico con le “stellette” (Maresciallo Daniele Pilagatti, Caporal Maggiore Capo Scelto Qualifica Speciale Antonio Citi, Caporal Maggiore Capo Massimiliano Parolin) e i tecnici (Vincenzo Corvaglia e Rico Simonetti), sono tutti pronti ed operativi ad affrontare la nuova avventura e le prossime sfide che si presenteranno per il nuovo anno 2021.

