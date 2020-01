Asd Esercito in seminario a Cesenatico

Home

9 gennaio 2020

Livorno 9 gennaio 2020 – “Educazione e Formazione” così è stato l’inizio del nuovo anno per il settore giovanile, della ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, che ha preso parte al 19° Seminario di Karate – progetto Sport a Scuola, svoltosi il 4, 5 e 6 gennaio, presso l’impianto sportivo di Cesenatico. L’evento, dedicato interamente ai programmi formativi, mirato alle fasce sensibili dello sviluppo psicomotorio in età evolutiva, è stato organizzato dal maestro Carlo Maurizzi, membro della Commissione Nazionale Scuola e Promozione – CNSP.

L’attività, svolta sotto l’egida della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – FIJLKAM, è stata sin dall’inizio, guidata dal Direttore Tecnico della Nazionale Italiana settore Karate prof. Pierluigi Aschieri e coadiuvato dallo storico staff tecnico dell’Eurocamp. Il “Laboratorio di Cesenatico”, come sempre, ha offerto un importante momento di crescita giovanile e, nell’occasione, sono stati invitati, in qualità di “ospiti straordinari”, gli “atleti con le stellette” Mattia Busato, Lisa Pivi, Carolina Amato e Michele Ciani,9 tutti graduati in forza all’Esercito Italiano.

I “folgorini” che sono stati schierati sul tatami, assieme agli oltre 300 partecipanti provenienti da tutta Italia, si sono cimentati nell’ impegnativo e costruttivo programma tecnico/atletico, finalizzato alla formazione multilaterale giovanile e allo sviluppo delle abilità motorie, ove nelle intense tre giornate di allenamento, il prof. Aschieri, ancora una volta, ha condotto in modo superbo il seminario, accompagnando i giovani talenti nell’articolato percorso sportivo, attraverso le continue ed innovative proposte formative.

Inoltre, nella mattina di sabato 04 gennaio, presso la sala congressi del palazzo del turismo di Cesenatico, si è svolta la conferenza relativa al Progetto Sport a Scuola – FIJLKAM. Di estremo interesse tutti gli interventi proposti da relatori estremamente qualificati, tra i quali ha spiccato il Comandante dell’Accademia Militare di Modena, Generale Rodolfo Sganga. “Strategia, Tattica e Addestramento” è stata l’argomentazione tenuta dal Generale, un’esposizione che ha catturato la piena attenzione della platea, ed ha evidenziato lo stretto legame che coesiste tra la vita militare e il mondo sportivo, con particolare riferimento alle attitudini, tra il soldato e l’atleta.

Erano presenti anche il direttore tecnico della Nazionale Italiana di Karate, prof. Pierluigi Aschieri, il Vicepresidente vicario della lotta Giovanni Morsiani, e, in veste di moderatore l’avvocato Carlo Francesco Tombolini Montessori, Responsabile, insieme a l Gen. Rodolfo Sganga, dei Gruppi Sportivi Militari della Fijlkam, che ha diretto magistralmente tutti gli interventi. All’evento hanno preso parte i Presidenti di Settore delle regioni Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto e il direttore della rivista “Samurai”, Spartaco Bertoletti.