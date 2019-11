Asd Esercito in trasferta a Cosenza

Home

5 novembre 2019

Livorno 05 novembre 2019 – Un fine settimana a lunga distanza, è stato quello scorso, per gli atleti del settore giovanile della ASD Esercito – 187° reggimento paracadutisti “Folgore” di Livorno, in trasferta a Cosenza, in occasione del “3° Open Karate Calabria.

All’importante evento agonistico, che rientra tra le competizioni che apporteranno punteggio di classifica agli atleti, per il ranking Nazionale FIJLKAM, hanno preso parte oltre i 504 concorrenti.

Nelle categorie giovanili WKF (World Karate Federation), per la specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”, il fighter Under 21, Lorenzo Giraldi, ha concorso nella categoria di peso – 67 Kg, conquistando la medaglia di bronzo e un 5° posto nella classe seniores.

Buone le prove nel femminile Under 14, Francesca Giraldi, che ha interrotto la sua avanzata con i suoi 4 match sostenuti, giungendo al 7° posto nella + 47 Kg e nel maschile ha seguito nella categoria “Cadetti” (14 – 15 anni d’età), il folgorino Andrea Bozzi.