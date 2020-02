Home

Asd Esercito, soddisfazioni dall’Open di Toscana

21 febbraio 2020

Livorno 21 febbraio 2020 – Un fine settimana intenso, per i tecnici “con le stellette” e atleti del settore giovanile della ASD Esercito – 187° reggimento paracadutisti “Folgore” di Livorno, in trasferta a Follonica – GR, in occasione del “19° Open Toscana”, una manifestazione organizzata dal Comitato Tecnico Regionale – CTR FIJLKAM della Toscana settore Karate.

All’importante evento agonistico, che rientra tra le competizioni che apporteranno punteggio di classifica agli atleti, per il ranking Nazionale FIJLKAM, hanno preso parte oltre i 1500 concorrenti.

Nelle categorie giovanili WKF (World Karate Federation), per la specialità del Kumite “combattimento a contatto controllo”, il folgorino Under 14, Federico Picchiotti, ha concorso nella categoria di peso 40 Kg. Un percorso di gara , è stato quello che ha attraversato Federico, disputando 3 match, ed ha conquistato un buon 7° posto.

La gara è proseguita con la specialità del Kata “forme”. Il veterano fighter Vincenzo Corvaglia ha conquistato un 5°, con i suoi 2 round sostenuti.

Sono giunti al 7° posto Leonardo Bombardi, nella categoria U 14 con 3 conseguiti fatti e per la medesima, Ilaria Bianchi nella Under 21.

La squadra schierata dai “baschi amaranto”, è stata accompagnata dai coach Daniele Pilagatti e Antonio Citi, graduati dell’Esercito Italiano.