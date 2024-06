Home

Cronaca

Aree pubbliche

Asfaltatura 1° tratto viale Mameli conclusa in anticipo

Aree pubbliche

17 Giugno 2024

Asfaltatura 1° tratto viale Mameli conclusa in anticipo

Livorno, 17 giugno 2024 – Asfaltatura 1° tratto viale Mameli conclusa in anticipo

Si sono conclusi in anticipo (la fine era prevista per venerdì 21 giugno) i lavori di rifacimento della carreggiata di viale Mameli, nel tratto compreso tra viale Boccaccio e via Redi.

Vengono quindi abrogate tutte le modifiche alla viabilità temporaneamente adottate, comprese quelle riguardanti la sosta dei residenti.

I lavori al secondo tratto, quello che va dall’intersezione con via Marradi all’intersezione con via Redi (compresa) partiranno lunedì 24 giugno.

Anche questo intervento, a cura dell’ufficio Progettazione lavori stradali del Comune di Livorno, prevede la fresatura della carreggiata, l’asfaltatura e la riqualificazione del sistema di drenaggio stradale.

Così come per i lavori appena conclusi, il risanamento di questo secondo tratto di viale Mameli comporterà di volta in volta l’utilizzo di una sola delle due corsie, sempre a senso unico con direzione via Redi-via Marradi, e con divieto di transito nelle vie che si immettono sul tratto interessato dai lavori.