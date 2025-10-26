Home

26 Ottobre 2025

Livorno, 26 ottobre 2025 Asfaltatura, al via i lavori in via dell’Eremo, via Federico Caprilli, via Riccardo Cipriani e via Enrico Toti

Tra i vari interventi di manutenzione stradale programmati dal Comune di Livorno, lunedì 27 ottobre partiranno lavori di ripristino del manto stradale (tramite fresatura e successiva asfaltatura) riguardanti un tratto di via dell’Eremo, via Federico Caprilli, via Riccardo Cipriani e via Enrico Toti.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Cobesco Srl di Peccioli (Pisa).

Queste le principali modifiche alla viabilità previste dall’ordinanza comunale n. 8463/2025, secondo l’ordine di esecuzione degli interventi:

lunedì 27 ottobre dalle ore 9 alle ore 17 divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati del tratto di via dell’Eremo compreso tra via Luigi Del Moro e piazza Sant’Jacopo in Acquaviva;

martedì 28 ottobre dalle ore 9 alle ore 17 divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati di via Federico Caprilli;

giovedì 30 e venerdì 31 ottobre e da lunedì 3 a venerdì 7 novembre senso unico alternato con impianto semaforico (o mediante impiego di movieri, secondo le fasi di traffico) e divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati di via Riccardo Cipriani e di via Enrico Toti, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori, con limite massimo di velocità di 30 km/h.

Dalle ore 18 di sabato 1° novembre fino alla mezzanotte di domenica 2 novembre il cantiere stradale in via Cipriani e in via Toti sarà rimosso (compresi detriti e materiali che possano costituire pericolo per l’incolumità pubblica) in occasione dell’incontro di calcio che sarà disputato allo stadio Armando Picchi.

Per tutti gli interventi sarà garantita la circolazione dei pedoni in sicurezza e l’accesso e l’uscita dei veicoli dai passi carrabili, anche mediante l’ausilio di personale dell’impresa.