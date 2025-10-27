Asfaltatura notturna in via Marradi, slitta l’inizio dei lavori
A causa problemi tecnici della ditta appaltatrice, l’inizio dell’intervento di fresatura e asfaltatura slitta di 24 ore. I lavori (con relativa chiusura notturna di tratti di via Marradi) partiranno alle ore 22 di martedì 28 ottobre anziché di lunedì 27 ottobre.
L’asfaltatura si concluderà quindi nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre, salvo ulteriori rinvii dovuti ad avverse condizioni meteorologiche.
Parte invece regolarmente oggi, lunedì 27 ottobre. l’accantieramento in via Poggiali, con relativo divieto di sosta.
Foto Comune di Livorno