14 Luglio 2024

Livorno 14 luglio 2024 – Asfaltatura piazza XI Maggio, i lavori proseguiranno in notturna

Da lunedì 15 luglio, l’intervento in corso in piazza XI Maggio proseguirà con l’asfaltatura (in orario notturno) di tutto il tratto tra via Palestro e via della Cinta Esterna.

Sarà in vigore il senso unico di marcia, direzione via Palestro-via della Cinta Esterna, con divieto di sosta lungo entrambi i lati. I divieti saranno in vigore dalle ore 22 alle 6 del mattino, a partire da lunedì 15 luglio (ore 22) fino a domenica 22 luglio (ore 6).