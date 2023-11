Home

14 Novembre 2023

Asfaltatura stradale in 7 vie, il cronoprogramma degli interventi

Livorno, 14 novembre 2023 – Asfaltatura stradale in 7 vie, il cronoprogramma degli interventi

Il maltempo che ha imperversato nelle ultime settimane ha ritardato l’esecuzione di molti degli interventi di riqualificazione stradale programmati dagli uffici tecnici del Comune di Livorno insieme alle ditte incaricate.

Nei prossimi giorni, fino alla fine del mese di novembre, si conta su una attenuazione dei fenomeni. L’ufficio Gestione sicurezza stradale e alterazione suolo pubblico ha quindi stilato il seguente cronoprogramma di interventi di asfaltatura, riguardanti diverse vie cittadine, per una superficie totale di 8.200 mq di pavimentazione stradale oggetto di riqualificazione.

La lista si apre con i lavori (per 5.200 mq) che saranno eseguiti dalla ditta Slesa Spa, nell’ambito dell’accordo quadro sottoscritto con il Comune:

tratto di via del Fagiano da viale Petrarca fino al civico 104/B, esecuzione prevista dal 20 al 22 novembre (fresatura della carreggiata e stesa del tappeto di usura in asfalto dello spessore di 4 cm su tutto il tratto);

via degli Ammazzatoi fino a piazza del Luogo Pio e l’adiacente tratto di via Forte S. Pietro da via degli Ammazzatoi fino al civico 38, con esecuzione prevista nei giorni dal 21 al 24 novembre (fresatura profonda nei tratti maggiormente ammalorati, risanamento con strato di asfalto “binder” e stesa del tappeto di usura in asfalto dello spessore di 4 cm su tutta la carreggiata);

tratto di via Ebat da via Montebello fino al civico 16, esecuzione prevista dal 20 al 27 novembre (fresatura profonda a tratti, risanamento con strato di binder e tappeto di usura spesso 4 cm su tutta la carreggiata);

via Salvatore Orlando dal ponte Genova fino a via Paleocapa, esecuzione prevista dal 27 novembre al 1° dicembre (fresatura profonda a tratti, posa di strato binder e realizzazione tappeto di usura su tutta la carreggiata dello spessore di cm. 4 in asfalto modificato tipo splitmastix in grado di garantire alta resistenza e attenuazione dell’aquaplaning).

U n secondo gruppo di lavori (per 3.000 mq di superficie complessiva) sarà eseguito a carico didi Enel Distribuzione, in base a una convenzione con il Comune di Livorno che prevede la possibilità di realizzare opere stradali, a scelta del Comune, di valore equivalente alle manomissioni stradali effettuate in precedenza per la posa di infrastrutture elettriche:

tratto di via Ebat dal civico 16 a via Sette Santi, a completamento dei lavori più complessi eseguiti da Slesa sull’altro tratto di via Ebat. Esecuzione dal 27 novembre al 1° dicembre (fresatura dell’asfalto, stesa del tappeto di usura in asfalto dello spessore di 4 cm e ripristino della segnaletica orizzontale);

tratto di via Menasci da via Badaloni a piazza Damiano Chiesa, esecuzione prevista dal 27 novembre al 1° dicembre (fresatura e realizzazione tappeto di usura spesso 4 cm);

tratto di via Trento da viale Risorgimento a via Giacomo Puccini, esecuzione dal 27 novembre al 1° dicembre (fresatura, tappeto di usura spesso 4 cm).

Le modifiche alla viabilità

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità necessarie per l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, gli interventi in via del Fagiano, in via degli Ammazzatoi e nel piccolo tratto di via Forte S. Pietro comporteranno l’istituzione del divieto di transito (solo in orario di cantiere) e del divieto di sosta, mentre tutti gli altri interventi comporteranno il solo divieto di sosta con restringimento della carreggiata, senza divieti di transito.

