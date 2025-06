Home

Cronaca

Aree pubbliche

Asfaltatura stradale in zona Cisternone, invertiti i sensi unuci di alcune vie, la mappa

Aree pubbliche

21 Giugno 2025

Asfaltatura stradale in zona Cisternone, invertiti i sensi unuci di alcune vie, la mappa

Livorno, 21 giugno 2025 Asfaltatura stradale in zona Cisternone, invertiti i sensi unuci di alcune vie, la mappa

Dalla serata di lunedì 23 giugno prenderanno il via i lavori di asfaltatura del tratto stradale, lungo 150 metri, antistante al Cisternone, lato sud (corsie direzione piazza della Repubblica-Stazione).

L’intervento prevede la fresatura dell’attuale manto stradale, che si presenta in cattive condizioni, e la sua successiva ricostruzione.

I lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno e avranno una durata complessiva di tre notti, salvo imprevisti o condizioni meteorologiche avverse.

Durante il giorno, la circolazione sarà regolarmente ripristinata per garantire il normale scorrimento del traffico, mentre resterà attiva 24 ore su 24 l’inversione temporanea del senso di marcia nel tratto di via Sproni ad est di via Mentana.

Per agevolare la viabilità, via Sproni sarà infatti percorribile in direzione via Mentana per i veicoli provenienti da via del Corona.

Le principali misure previste dall’ordinanza (la n. 4766/2025) prevedono infatti da lunedì 23 a venerdì 27 giugno dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo (ma in via prudenziale perché come scritto prima l’intervento dovrebbe svolgersi in tre notti) il divieto di transito nelle corsie ovest-est di piazza del Cisternone e per alcuni metri degli adiacenti tratti di via de Larderel e viale Carducci, per complessivi metri 150.

Nel tratto di via de Larderel che va dall’intersezione con via Mentana fino al cantiere potranno circolare solo i veicoli dei residenti, quelli diretti alle rimesse interne, quelli delle persone con disabilità e i mezzi di soccorso.

Di conseguenza, da piazza della Repubblica i veicoli diretti verso viale Carducci-Stazione dovranno svoltare obbligatoriamente a destra in via Mentana o dirigersi verso via Garibaldi.

Da via Galilei, al semaforo del Cisternone, si potrà svoltare solo a destra verso via de Larderel o subito a sinistra per immettersi nel controviale, ma non a sinistra verso la Stazione in quanto il primo tratto del viale Carducci, per alcuni metri, è interessato dai lavori.

In fondo a via Chiellini si potrà svoltare in via de Larderel solo a sinistra.

Sempre in orario notturno, sarà in vigore il divieto di transito nel tratto di via Pio Alberto Del Corona compreso tra l’intersezione con via Sproni e il semaforo via de Larderel/piazza del Cisternone, eccetto i veicoli dei residenti, quelli diretti alle rimesse interne, quelli al servizio delle persone con disabilità e i mezzi di soccorso, che potranno circolare in doppio senso di marcia.

I mezzi che da corso Amedeo o da via Mentana percorreranno via del Corona, dovranno quindi obbligatoriamente svoltare a sinistra in via Sproni (dove come scritto prima il senso di marcia sarà invertito) per ritornare su via Mentana, dalle ore 22 alle 6 del mattino.

In via Sproni (ci si riferisce ovviamente solo al tratto ad est di via Mentana) si potranno continuare a parcheggiare le auto, ma in senso invertito

. Lo spostamento delle auto parcheggiate e la loro collocazione in senso opposto potrà essere fatto lunedì 23 giugno dalle ore 9, quando questo tratto di via Sproni sarà completamente chiuso al traffico per il tempo strettamente necessario alle operazioni, sotto la supervisione degli agenti di Polizia Municipale.

Vista la complessità dell’inversione delle auto parcheggiate questa operazione sarà svolta solo il primo giorno (lunedì mattina) ed è per questo motivo che le modifiche del senso di marcia di via Sproni rimarranno in vigore anche di giorno.

Al termine dei lavori, con preavviso, sarà predisposta un’altra operazione di inversione delle auto in sosta, per ripristinare lo stato originario.

L’ufficio Progettazione e Attuazione Lavori Stradali del Comune di Livorno sta provvedendo a informare preventivamente i residenti di via Sproni tramite volantinaggio, per garantire una corretta comunicazione e facilitare la logistica delle operazioni.

Altra misura prevista dall’ordinanza, il divieto di sosta fino al 28 giugno, sul tratto iniziale del controviale Carducci, fino al civico 19 a partire dal semaforo con via Galilei, per consentire l’installazione dell’area deposito materiali del cantiere.

Si invitano i cittadini alla massima attenzione e al rispetto della segnaletica temporanea che sarà predisposta in zona.

I bus di Autolinee Toscana che in orario notturno passano dal tratto interessato dai lavori (sono interessate le linee 22 e 1+) osserveranno percorsi alternativi.

“La nostra città – dichiara l’assessora alla mobilità sostenibile e alla cura dello spazio pubblico Giovanna Cepparello – sta facendo un enorme passo avanti nell’organizzazione dei lavori stradali grazie alla bravura dei nostri tecnici, e come le principali città europee si comincia a lavorare di notte, e io di questo sono molto orgogliosa perché si impatta molto meno sul traffico e si dà l’immagine di una città che sta cambiando nella direzione giusta”.

L’asfaltatura della strada davanti al Cisternone rientra nel programma di manutenzione straordinaria della viabilità cittadina e avviene a completamento dell’asfaltatura di tutto il viale Carducci da viale Alfieri fino al Cisternone, eseguita la scorsa estate. Mancava infatti solo l’asfaltatura di questo tratto, in quanto, con Asa, era stata valutata l’opportunità, per la migliore riuscita dei lavori, di provvedere anzitutto al rinnovo della fognatura sottostante (da via del Corona a via Galilei), piuttosto vetusta. Nel maggio scorso Asa ha completato la sostituzione della fognatura, e adesso possono partire i lavori.

L’asfaltatura del lato nord della strada (corsia direzione Stazione-mare, lato Chiesa) sarà programmata in una fase successiva, al termine dei lavori attualmente in corso per la realizzazione della nuova piazza Sant’Andrea.

La Mappa in pdf, clicca qui

Asfaltatura stradale in zona Cisternone, invertiti i sensi unuci di alcune vie, la mappa