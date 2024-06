Aree pubbliche

22 Giugno 2024

Livorno 22 giugno 2024 – Asfaltatura strade, gli interventi conclusi e quelli che partono la prossima settimana

Proseguono gli interventi di riqualificazione della viabilità cittadina coordinati dall’ufficio Progettazione e attuazione lavori stradali del Comune di Livorno.

Dopo l’asfaltatura di tutta la via Magenta, è stato completato anche l’intervento in via Buonarroti. I lavori si sono conclusi giovedì 20 giugno, anche questi in anticipo rispetto al previsto.

Da lunedì 24 giugno entreranno nel vivo i lavori per la riqualificazione del secondo tratto di via Ricasoli, tra il civico 26 e il civico 84, fino all’ottica Ciampi. In questa fase rimarrà libero l’accesso al complesso Astoria e le lavorazioni si svilupperanno sul tratto centrale della via. L’area di intervento sarà interamente recintata, in analogia a quanto fatto per il primo tratto. È innanzitutto previsto il proseguo dei lavori di sostituzione della linea idrica dell’acquedotto ASA. Le lavorazioni potranno essere soggette a variazioni ed ottimizzazioni tecniche finalizzate a ridurre i tempi di realizzazione e di interdizione del garage Astoria (che avverrà in una fase successiva, che sarà preventivamente comunicata ed organizzata).

Sempre lunedì 24 giugno inizieranno i lavori di risanamento del secondo tratto del viale Mameli , tra via Redi e via Marradi.

A seguito della sostituzione della linea acquedotto in fibrocemento da parte di ASA, completata oggi, si rende possibile l’attuazione dell’intervento di rifacimento del manto di asfalto, tramite la consueta fresatura della carreggiata, la posa di un nuovo strato in binder e la realizzazione del nuovo tappeto d’usura, per il quale saranno utilizzate miscele d’asfalto a bassa emissione acustica (fonoassorbenti) nel rispetto di quanto previsto dal Piano d’Azione del Comune di Livorno, volto a migliorare le complessive condizioni ambientali della strada.

La durata prevista per i lavori è di 3 settimane, salvo condizioni meteo avverse.

Gli uffici hanno già provveduto ad effettuare volantinaggio informativo al fine di mitigare il disagio che tale intervento inevitabilmente porterà ai residenti.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, il risanamento di questo secondo tratto di viale Mameli comporterà (così come avvenuto per il primo tratto risanato nei giorni scorsi) l’utilizzo di volta in volta di una sola delle due corsie, sempre a senso unico con direzione via Redi-via Marradi.

Le fermate dei mezzi pubblici saranno temporaneamente abrogate e i bus che abitualmente percorrono viale Mameli in direzione via Marradi-viale Boccaccio transiteranno da via Redi (nel vigente senso di marcia) con possibilità di svoltare a sinistra al semaforo, in direzione viale Boccaccio.

È previsto il divieto di sosta tra i civici 129 e 143 di viale Mameli e nel tratto di via Redi in prossimità dell’intersezione con viale Mameli.

Durante i lavori che impegneranno la corsia lato civici pari (lato sud) di viale Mameli, è previsto il divieto di transito nelle vie che si immettono e cioè il tratto di via Oscar Ghiglia compreso tra viale Mameli e largo Vaturi, e il tratto di via Temistocle Guerrazzi compreso tra viale Mameli e via Labriola, con divieti di sosta in prossimità degli incroci con viale Mameli.

Durante i lavori che impegneranno invece la corsia lato civici dispari (lato nord di viale Mameli) è previsto il divieto di transito nel tratto di via Bonamici compreso tra viale Mameli e via delle Siepi, con divieto di sosta in prossimità dell’intersezione con viale Mameli.

Tutti questi divieti di transito sono da intendersi eccetto veicoli dei residenti, veicoli diretti alle rimesse interne e veicoli al servizio delle persone non deambulanti, che potranno circolare in doppio senso di marcia con senso unico alternato a vista.