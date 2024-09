Home

Cronaca

Aree pubbliche

Asfaltatura Via Garibaldi: concluso intervento lotto, prossimo intervento in notturna

Aree pubbliche

13 Settembre 2024

Asfaltatura Via Garibaldi: concluso intervento lotto, prossimo intervento in notturna

Livorno, 13 settembre 2024 – Asfaltatura Via Garibaldi: concluso intervento lotto, prossimo intervento in notturna

Si è concluso questa mattina, con la realizzazione della segnaletica, l’intervento di riqualificazione della carreggiata di via Garibaldi, nel tratto che va da scali delle Cantine a via Palestro/via Galilei. Oltre alla fresatura del manto stradale e all’asfaltatura con materiale fonoassorbente per una consistente riduzione del rumore, si è provveduto anche alla riqualificazione dell’area in prossimità di via dell’Oriolino, con lo spostamento sulla strada dei cassonetti che prima erano sul marciapiede.

La prossima settimana si passerà all’asfaltatura del tratto di via Garibaldi in corrispondenza con l’omonima piazza (quindi quello che va dall’intersezione con scali delle Cantine fino all’edificio che fa angolo su piazza della Repubblica).

Considerato che si tratta di un punto nevralgico della circolazione veicolare cittadina, l’ufficio Progettazione ed attuazione lavori stradali del Comune ha predisposto un intervento in orario notturno.

Le modifiche alla viabilità saranno in vigore tutte le notti da lunedì 16 a lunedì 23 settembre compreso, dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo, e prevedono nel tratto interessato dai lavori il senso unico direzione piazza Garibaldi – via Garibaldi (ovest-est).

Da piazza della Repubblica si potrà quindi continuare a procedere in qualsiasi direzione, mentre da scali delle Cantine sarà in vigore, dalle ore 22 alle ore 6, l’obbligo di svolta a sinistra, verso via Garibaldi, e non sarà consentita la svolta a destra verso piazza della Repubblica/viale Avvalorati, eccetto veicoli di residenti, proprietari di rimesse e disabili che potranno proseguire diritto per accedere alla strada perimetrale interna di piazza Garibaldi (civici 1-27) con uscita obbligatoria da via del Pettine/piazza dei Mille, in quanto non sarà possibile utilizzare il tratto lato ovest di piazza Garibaldi (civici dal 31 al 39) che normalmente riporta su via Garibaldi.

Asfaltatura Via Garibaldi: concluso intervento lotto, prossimo intervento in notturna