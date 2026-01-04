Home

Provincia

Collesalvetti

Asia USB: Finalmente iniziata la consegna degli appartamenti alle famiglie che vivevano all’interno della raffineria

Collesalvetti

4 Gennaio 2026

Asia USB: Finalmente iniziata la consegna degli appartamenti alle famiglie che vivevano all’interno della raffineria

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 4 gennaio 2026 Asia USB: Finalmente iniziata la consegna degli appartamenti alle famiglie che vivevano all’interno della raffineria

“Dopo lunghi anni di attesa, in questi giorni è iniziata la consegna dei nuovi alloggi per gli inquilini edili 32. Le famiglie che vivevano all’interno della raffineria Eni di Livorno.

Finalmente gli ultimi interventi “strutturali” sono terminati e ai nuclei è stata data la possibilità di prendere possesso delle nuove case.

C’è ancora tanto da fare.

Dagli allacci, ai certificati di abitabilità, dalla sistemazione degli spazi comuni, alle piccole e grandi manutenzioni che saranno necessarie nonostante gli appartamenti siano “nuovi”.Ma quello di questi giorni è un grande passo.

Come Asia USB siamo contenti ed orgogliosi di aver dato anche noi, una piccola mano per arrivare a questo risultato.

Siamo felici per le famiglie che potranno spostarsi finalmente da quel contesto di pericolo per la sicurezza e per la salute.

Troppi, troppi anni sono serviti per arrivare a questo risultato.

Le responsabilità sono molteplici e saranno, eventualmente, le famiglie a continuare a denunciarle e a farle emergere.

Una famiglia, appena entrata nel suo appartamento, ha voluto mettere una bandiera di Asia USB sulla finestra.

Siamo noi che vi dobbiamo ringraziare per la fiducia e per il percorso di lotta che abbiamo fatto insieme”

Asia USB