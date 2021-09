Home

25 Settembre 2021

Asia Usb, la drammatica situazione degli sfratti a Livorno. 100 famiglie senza casa (Video)

Livorno 25 settembre 2021

Il sindacato Asia Usb Livorno fa il quadro della situazione degli sfratti per morosità incolpevole a Livorno

Attualmente ci sono 52 sfratti pre covid che eerano sospesi per il periodo della pandemia, poi da gennaio 2022 avremo altri 50 sfratti

Mentre per gli sfratti pre covid c’è la possibilità di un intervento del comune, molto probabilmente per gli sfratti in essere da gennaio, quata possibilità non ci sarà

