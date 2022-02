Asilo Menotti e disturbi gastrointestinali a bambini e insegnanti, il Comune monitora la situazione

Home

25 Febbraio 2022

Disturbi gastrointestinali all’asilo Menotti, situazione monitorata da Comune e Asl

Livorno, 25 febbraio 2022

In queste ore l’ufficio istruzione del Comune di Livorno ha ricevuto diverse segnalazioni di insegnanti e genitori dei bambini della scuola dell’infanzia Menotti per una serie di disturbi e sintomi gastrointestinali che hanno coinvolto diversi bambini ed alcune insegnanti.

L’Ufficio ha mantenuto un contatto costante con le famiglie e si è subito attivato con diverse modalità, per avere immediata contezza sulle possibili cause di questi disturbi.

E’ stato richiesto l’intervento dell’ufficio igiene della Usl a cui sono stati inviati i nominativi e i contatti telefonici delle famiglie coinvolte, necessari per l’indagine e la ricostruzione dell’accaduto tutt’ora in corso al fine di valutare ogni ipotesi

In attesa di questi riscontri l’ufficio istruzione ha messo in atto tutti i protocolli previsti coinvolgendo anche la ditta aggiudicataria della ristorazione scolastica .

Tuttavia ,considerando che i malesseri sono circoscritti esclusivamente alla sola scuola Menotti non è scontato pensare alla sola ipotesi di intossicazione alimentare ma anche altre cause come quelle di tipo virale .

L’ufficio sta monitorando la situazione in stretto collegamento con la USL.

