Asilo nido “Pirandello”: una situazione inaccettabile per i nostri bambini. Presentata un’interpellanza in Consiglio Comunale

4 Febbraio 2025

Livorno 4 febbraio 2025

“Bambini costretti a stare in un’unica stanza per sfuggire all’acqua che entra dal soffitto, educatrici impegnate a raccogliere l’acqua con i secchi e a spostare gli arredi per evitare danni, blackout dell’elettricità in una struttura frequentata da neonati e bambini molto piccoli. Questa è la realtà dell’asilo nido “Pirandello” di Viale della Libertà, un nido provvisorio inaugurato appena un anno fa e già in condizioni di degrado.

Le piogge dei giorni scorsi hanno evidenziato problemi strutturali molto gravi: dopo che il vento aveva già danneggiato il tetto la settimana precedente, ora l’acqua piovana si è infiltrata all’interno della struttura, rendendo alcune stanze inagibili e costringendo il personale a gestire la situazione in condizioni di emergenza.

I genitori sono arrabbiati e giustamente preoccupati: sebbene le educatrici abbiano gestito l’emergenza con grande professionalità e dedizione, non è tollerabile che in un nido comunale piova dentro e si verifichi un blackout a causa delle infiltrazioni.

Di fronte a questa situazione, abbiamo presentato un’interpellanza al Sindaco e all’Assessora competente per chiedere risposte e soluzioni immediate.

In questo atto chiediamo se il Comune fosse già a conoscenza di questi problemi e quali controlli siano stati fatti per garantire l’idoneità della struttura, quali interventi urgenti siano stati previsti per risolvere il problema delle infiltrazioni e della sicurezza del nido.

Domandiamo inoltre se siano state individuate responsabilità nella fornitura e manutenzione della struttura e se il Comune intenda chiedere danni a chi ha fornito questi prefabbricati.

Infine è essenziale sapere quali siano i tempi certi per la realizzazione del nuovo nido, già annunciata da tempo dall’Amministrazione, ma che non ci risulta essere ancora in alto mare.

Siamo consapevoli che nella nostra città sia indispensabile ricorrere anche a strutture volano, a edifici prefabbricati, per garantire nel frattempo la realizzazione di interventi di demolizione e ricostruzione o grandi interventi di adeguamento sismico in strutture esistenti, ma gli edifici provvisori, perdipiù di recente installazione, non devono risultare precari, poco sicuri o addirittura pericolosi per l’utenza e per le lavoratrici.

La sicurezza e il benessere dei più piccoli non possono essere messi a rischio da strutture inadeguate, i cui problemi devono essere gestiti in emergenza dalle lavoratrici e dai lavoratori del settore educativo-scolastico.

Nel ringraziare le educatrici del Comune di Livorno che hanno lavorato in modo eccellente per minimizzare i disagi per i piccoli ospiti del nido, chiediamo che il Comune intervenga immediatamente per garantire un ambiente sicuro e accogliente per i bambini e le bambine, le loro famiglie e per tutto il personale.

Come gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, seguiamo la vicenda con grande attenzione e continueremo a sollecitare risposte concrete”. E’ quanto dichiara con una nota Stella Sorgente, consigliera comunale Movimento 5 Stelle

