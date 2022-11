Home

Asl aumenta gli stipendi di 860 euro, firmato contratto integrativo

28 Novembre 2022

ASL Toscana nord ovest: firmato il contratto integrativo per il comparto. Un aumento in busta paga di 860 euro; 3 milioni di euro per la retribuzione di risultato e adeguamento della pronta disponibilità

Livorno 28 novembre 2022

Buone notizie per i dipendenti del comparto della ASL Toscana nord ovest.

E’ stato, infatti, firmato il contratto integrativo tra ASL e Sindacati. Almeno mille dipendenti, entro dicembre, vedranno in busta paga un aumento stabile di circa 860 euro medi all’anno, per un impegno da parte dell’Azienda di 900 mila euro.

Altri 3 milioni di euro sono stati destinati alla retribuzione di risultato, in media 300 euro in più per tutti gli operatori e l’aumento dell’indennità di pronta disponibilità per infermieri, ostriche, tecnici, che passa da 20 a 23 euro a turno.

Soddisfazione da parte della direzione aziendale. “Quando, in momenti difficili come quello che stiamo attraversando, si riesce a stipulare un contratto integrativo con i Sindacati e con la RSU è sicuramente un successo per tutti.

Avevamo promesso che avremo fatto una selezione ogni anno per le progressioni economiche e ci siamo riusciti.

Anche il premio di risultato è un segnale positivo nei confronti dei tanti operatori della nostra Azienda che hanno dimostrato un grande impegno e un senso di responsabilità straordinario nei momenti più complessi.”

