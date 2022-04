Asl in lutto; scomparso Maurizio Villa, per anni riferimento dei Serd di Portoferraio, Piombino e Livorno

Cronaca

Livorno 6 aprile 2022

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del dottor Maurizio Villa, 59 anni, psichiatra da tempo impegnato nei Servizi per le Dipendenze della provincia livornese.

La notizia della prematura scomparsa ha colto impreparati i colleghi dei Servizi per le Dipendenze dell’ASL Toscana nord ovest e in particolare quelli della provincia di Livorno, con i quali aveva lavorato per molti anni. Dopo un periodo di lavoro fuori Regione, aveva prestato servizio al SerD all’Isola d’Elba, per poi trasferirsi a Piombino e, infine, dal 2017 a Livorno.

“Da quando era iniziata la malattia – ricordano i colleghi – nessuno si era rassegnato alla sua assenza, neppure i pazienti, che ne hanno atteso il ritorno per molto tempo. Il suo impegno era particolarmente sentito nei percorsi di residenzialità pubblica. Di indole riservata, ha lasciato un esempio di puntualità, disponibilità e originale dedizione alla cura”.

Ai giovani figli e alla famiglia tutta, a lui molto cara, giungano le condoglianze da parte della Direzione Aziendale, dell’Area delle Dipendenze del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e di tutti coloro che lo ricordano con affetto ed amicizia.

Il funerale si terrà domani, giovedì 7 aprile, alle 15.30 al cimitero della Misericordia di Pisa.