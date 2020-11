Home

6 Novembre 2020

Livorno 6 novembre 2020

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa tutti propri utenti che, in considerazione della emergenza sanitaria in atto, i piani autorizzativi di pannoloni e traverse in scadenza nei mese di novembre e dicembre 2020 saranno rinnovati automaticamente per 12 mesi.