9 Luglio 2021

Asl Toscana nord ovest: superata quota 1 milione di vaccinazioni

Livorno, 8 luglio 2021

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha tagliato un altro importante traguardo: oltre un milione di vaccini somministrati dall’inizio della campagna.

Il conteggio totale delle vaccinazioni eseguite a ieri (7 luglio) in centri e ambulatori della Asl (compresi quelli dei medici di medicina generale) è infatti di 1.001.822.

Sono invece 388.903 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (due dosi o dose unica Janssen).

“Il superamento della quota di un milione di dosi somministrate – commenta la direttrice generale Maria Letizia Casani – è un obiettivo importante anche da un punto di vista simbolico. Significa che siamo a buon punto per una protezione più concreta contro il virus.

Tuttavia, non è il momento di abbassare la guardia: è fondamentale continuare la campagna vaccinale su buoni ritmi, anche come deterrente per le varianti del virus che ci stanno un po’ preoccupando.

In questi mesi garantire il vaccino ai cittadini è stato uno sforzo imponente.

Sono stati infatti necessari un impiego massiccio di personale ed un’adeguata organizzazione dal punto di vista logistico, anche per assicurare i rifornimenti a strutture distribuite capillarmente sul territorio aziendale.

Il milione di vaccini è un traguardo importante per i tanti operatori sanitari, ma anche i tecnici e gli amministrativi, che vi hanno dedicato energie e impegno.

Li ringrazio tutti perché in questa maratona, che continua, stanno dando il meglio di sé, onorando la propria professione e dando lustro alla sanità pubblica.

I nostri operatori sono stati impegnati sul fronte del contrasto alla pandemia anche attraverso il tracciamento e il controllo di migliaia di casi.

E’ stato un impegno che per dimensioni, molteplicità dei fronti aperti, impiego di risorse umane e durata nel tempo non ha eguali. In questo ambito le strutture aziendali e le donne e gli uomini che vi operano hanno compiuto ogni giorno azioni ed attività assolutamente straordinarie delle quali va dato merito a ognuno di loro.

Un grazie anche ai medici di medicina generale, ai convenzionati e ai molti volontari e operatori della Protezione Civile, che ci hanno supportati in questa grande campagna”.

“La pandemia ci ha travolti, soprattutto nella cosiddetta prima ondata – continua la dottoressa Casani – ma ha fatto anche emergere la qualità, la forza e la professionalità di tutto il personale, che ha lavorato notte e giorno, combattendo il Covid-19, malattia sconosciuta e drammaticamente letale.

La professionalità e la disponibilità degli operatori impegnati in questa lotta hanno rappresentato una luce nel momento più buio.

Raggiungere l’immunità di gregge potrà davvero, ce lo auguriamo tutti, farci uscire da questa grave crisi e rappresentare una rinascita per tutti noi.

Ovviamente la velocità di somministrazione è legata alla quantità di dosi che ci consegna di volta in volta il livello nazionale, ma siamo ottimisti per il futuro e invitiamo la popolazione ad aderire con fiducia ai prossimi step della campagna vaccinale”.

Come ogni giorno, per quanto riguarda i dati sulle vaccinazioni, sono inoltre a disposizione – in allegato a questo comunicato stampa, nelle news del sito internet – due slide che riportano:

il totale delle somministrazioni in ciascuna delle 10 zone dell’Asl (prime dosi e cicli completi);

la copertura vaccinale della popolazione residente in ciascuna zona distretto (sia prime dosi che cicli completi) divise per le seguenti classi di età: over 80; 70 – 79 anni; 60 – 69 anni ; 50 – 59 anni; 40 – 49 anni; 30 – 39 anni; 20 – 29; da 12 a 19

Ricordiamo che dallo scorso 26 giugno – considerata la costante riduzione dei casi – inviamo solo un bollettino settimanale, ogni martedì, quindi il prossimo sarà martedì 13 luglio 2021.

