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Asl: va in pensione la direttrice dell’ufficio stampa Daniela Gianelli – il ringraziamento dell’Asl e dei colleghi

Cronaca

31 Marzo 2026

Asl: va in pensione la direttrice dell’ufficio stampa Daniela Gianelli – il ringraziamento dell’Asl e dei colleghi

Livorno 31 marzo 2026 Asl: va in pensione la direttrice dell’ufficio stampa Daniela Gianelli – il ringraziamento dell’Asl e dei colleghi

Oggi (31 marzo) è stato l’ultimo giorno di lavoro, dopo 27 anni in Asl, per Daniela Gianelli, direttrice della struttura Coordinamento uffici stampa e rapporti con i media dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Ha iniziato a lavorare all’emittente televisiva Canale 50 nel 1989, poi è stata impegnata in vari uffici stampa, in particolare nel territorio pisano. Dopo alcuni anni trascorsi come responsabile dell’Ufficio stampa al Comune di San Giuliano Terme, nel 1999 ha cominciato la sua collaborazione con l’allora Asl 5 di Pisa e dal 2016, con la creazione della grande Asl, nell’ambito dell’Azienda USL Toscana nord ovest (27 anni complessivi in ambito sanitario).

“In occasione del mio pensionamento – evidenzia la dottoressa Gianelli – desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutte le colleghe e i colleghi con i quali ho avuto il privilegio di lavorare in questi 27 anni. La vostra professionalità e il sostegno reciproco hanno reso possibile superare sfide che sembravano insormontabili, come la pandemia da Covid.

Ringrazio anche tutte le direzioni con cui ho collaborato nel corso degli anni. La loro guida e il loro supporto sono stati fondamentali per il mio sviluppo professionale e personale.

Un sentito grazie va infine ai giornalisti e alle giornaliste degli organi di informazione, la cui correttezza e disponibilità hanno contribuito a mantenere un dialogo aperto e costruttivo.

Mentre mi avvio verso questa nuova fase della mia vita, porterò con me i ricordi e le esperienze condivise. Auguro a tutti voi continui successi e soddisfazioni nel vostro percorso.”

La Direzione aziendale e in particolare i suoi colleghi di Ufficio stampa e Comunicazione e tutti coloro che hanno avuto modo di collaborare con lei in tutti questi anni di attività – nel mondo sanitario e in quello dei media – la salutano con stima ed affetto, la ringraziano per la professionalità, la lealtà e l’umanità e le inviano i migliori auguri di tanta serenità per gli anni a venire.