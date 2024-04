Home

9 Aprile 2024

Livorno 9 aprile 2024 – “Aspettando Bimbimbici. Giornata di confronto sugli spostamenti casa –scuola”. La cittadinanza è invitata

La FIAB (Federazione Nazionale Ambiente e Bicicletta – https://fiabitalia.it/ ) organizza ogni anno da molto tempo l’iniziativa denominata Bimbimbici (https://fiabitalia.it/eventi/tutti-a-scuola-a-piedi-o-in-bici-2024/ ) una sorta di grande festa su due ruote, nel corso della quale in moltissime città grandi e piccole d’Italia famiglie e bambini vivono in piena sicurezza una giornata in libertà in bicicletta.

A Livorno la suddetta manifestazione è stata organizzata per la prima volta lo scorso anno ed il successo di partecipazione è stato talmente importante da lasciare tutti piacevolmente stupiti; questo ci ha indotto a riflettere sul fatto che – forse – la città (in particolare le famiglie) è matura per una riflessione più strutturata e coinvolgente sul tema dell’uso della bicicletta nella vita quotidiana.

In quest’ottica noi di FIAB Livorno abbiamo pensato di organizzare un piccolo convegno, calendarizzato per il giorno: sabato 13 aprile Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sala conferenze dei Bottini dell’Olio il convegno denominato non a caso

“Aspettando Bimbimbici. Giornata di confronto sugli spostamenti casa –scuola”.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Livorno, vorrebbe rappresentare un’occasione per riflettere sul tema della mobilità dolce nella vita quotidiana delle famiglie ed in particolare l’uso della bicicletta da parte dei bambini/ragazzi, dei genitori e del corpo insegnanti nei percorsi casa-scuola-casa. – con la vostra preziosa collaborazione e partecipazione –

Nel programma, oltre all’intervento conclusivo dell’Assessore Cepparello sono previsti contributi di rappresentanti FIAB provinciale e nazionale, della Società Italiana di Pediatria e, soprattutto, le testimonianze dirette dei mobility manager degli istituti scolastici della città che hanno già avviato alcune esperienze in tal senso.

PROGRAMMA

9.30 Accoglienza dei partecipanti

10.00 Saluti di apertura a cura di Fiab Livorno

10.15 Carol Ferretti, Presidente FIAB Livorno

MOBILITÀ CASA-SCUOLA: OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE E LA CITTÀ

10.30 Maria Vittoria Zonfrillo, Responsabile Scuola Bambini e Ragazzi del Consiglio

di Presidenza FIAB Italia

PEDIBUS BICIBUS: COME E PERCHÉ – Presentazione del manuale curato dal gruppo

scuola di Fiab Italia che illustra l’organizzazione dei progetti ma anche la normativa,

le strade scolastiche, il ruolo del mobility manager scolastico, la proposta città 30 e

tutto ciò che ruota intorno all’uso della bici per raggiungere la scuola.

10.45 Roberto Bernardini, Presidente Società Italiana Pediatria Regione Toscana

BICICLETTA COME MEZZO DI BENESSERE E CRESCITA COMPLESSIVA IN ETA’ PEDIATRICA

11.00 Serena Conti (IC Micheli-Bolognesi) e Antonella Turelli (IC Bartolena)

ESPERIENZE A CONFRONTO: LA SCELTA DELL’INCENTIVAZIONE ALLA MOBILITÀ DOLCE

NEGLI SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA

11.15 Giovanna Cepparello, Assessore Mobilità e Ambiente

IL PUMS E LA MOBILITA’ CICLISTICA URBANA A LIVORNO

11.30 Apertura dibattito e domande dalla sala

12.00 Conclusione dei lavori

La partecipazione al convegno è gratuita: studenti e famiglie sono i benvenuti!