14 Giugno 2023

Aspettando il Palio Marinaro: ecco tutti gli eventi dal 30 giugno al 7 luglio

Livorno 14 giugno 2023 – Aspettando il Palio Marinaro: ecco tutti gli eventi dal 30 giugno al 7 luglio

In attesa del Palio Marinaro di Livorno, nell’ambito delle iniziative collaterali del Summer Festival, si terranno alla Terrazza Mascagni dal 30 giugno al 2 luglio e il 7 luglio una serie di eventi con il patrocinio del Comune di Livorno, organizzati e promossi da Surfer Joe, dalla Confcommercio in collaborazione con il Comitato Palio Marinaro.

Gli eventi sono stati presentati questa mattina in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessore alla Cultura Simone Lenzi, dell’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, della presidente provinciale della Confcommercio Francesca Marcucci, di Lorenzo e Luca Valdambrini di Surfer Joe, di Michele De Martino vicepresidente del Comitato Palio Marinaro.

Si inizia giovedì 30 luglio con il concerto de “La strana Officina” gruppo musicale storico livornese, una delle prime band heavy metal italiane, che non si esibiva a Livorno da vari anni. L’evento avrà inizio alle ore 21 e si terrà negli spazi della Terrazza Mascagni tra Surfer Joe e l’Acquario.

Sabato 1 luglio, al termine del Palio Marinaro e quindi attorno alle 20, prenderà il via l’evento Self Pollution Radio con A Night In Seattle, un progetto musicale che da oltre 15 anni vede impegnato un ampio collettivo di artisti toscani che ripropongono la cultura “Grunge” degli anni ’90. Il palco sarà condiviso da musicisti, performances grafiche, videodj e letture.

Domenica 2 luglio si terrà “La cena sulla Terrazza” promossa e organizzata dalla Confcommercio provinciale e sarà allestita dall’associazione Cuochi Livornesi, dal ristorante della Rotonda e dalla Pasticceria Cristiani. I posti a disposizione, in tutto 250, sono già quasi terminati in seguito alla presentazione ufficiale avvenuta ieri nella sede di Confcommercio. I biglietti sono acquistabili solo tramite prevendita al costo di € 45. Per prenotare scrivere a stampa@confcommercio.li.it o telefonare al numero 0586/1761058.

Al termine della cena si terrà la premiazione del vincitore del Palio Marinaro.

La spettacolarizzazione legata al Palio Marinaro terminerà venerdì 7 luglio con il Memorial Riccardo Cioni.

Il sindaco Luca Salvetti ha fatto i saluti iniziali ringraziando i presenti e ricordando il Summer Festival che dopo gli anni della pandemia torna a realizzarsi dal 22 al 25 “appuntamento di valore – ha detto il Sindaco – che scegliendo di fare rete può trasformare questa manifestazione in un motore di attrazione anche per altri eventi come il Palio Marinaro e la cena sulla terrazza Mascagni”.

Soddisfazione anche dell’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo che ha posto l’attenzione sull’importanza dell’aggregazione tra Confcommercio, Comitato Palio Marinaro e Surfer Joe: “che può diventare un modello con il quale si può cominciare a lavorare, facendo massa critica perchè in questo modo le risorse investite da pubblico e privato possono avere una resa migliore. Eventi come questi presentati oggi, grazie alla location e anche al taglio internazionale, promuovono la città e incentivano un turismo non solo italiano”.

“Un’occasione in cui Amministrazione, imprese e cultura sono riuscite a fare squadra – ha aggiunto la presidente provinciale della Confcommercio Francesca Marcucci- e questa è l’importanza della collaborazione tra Palio Marinaro con la tradizione remiera che si rinnova ogni anno, Surfer Joe con un festival musicale di nicchia che attira protagonisti e pubblico da tutto il mondo, e noi della Confcommercio, con le imprese e i professionisti del territorio all’opera per mostrare l’eleganza della nostra terrazza e della nostra città che troppo spesso non ci viene riconosciuta.

È stata presentata un’agenda trasversale che coinvolge tutte le età e tutti i gusti”.

Lorenzo e Luca Valdambrini di Surfer Joe hanno ricordato gli eventi del Summer Festival, il vicepresidente del Comitato Palio Marinaro ha parlato della gara che conclude la stagione remiera cittadina e la responsabile marketing dell’Acquario ha elencato gli eventi della struttura legata al mare.

A chiudere la conferenza stampa è stato l’assessore alla Cultura Simone Lenzi: “Ho una memoria molta lunga di questa città, essendoci nato e cresciuto, e mi sembra che finalmente ci sia un cambio di paradigma. Mentre negli anni passati Livorno continuava ad essere una città molto vivace dal punto di vista culturale ed artistico, ma mancava dell’idea di riuscire a fare sistema, ora si parlano le istituzioni e soggetti che fino a qualche tempo fa non si rivolgevano la parola, semplicemente comprendendo che nel rispetto delle peculiarità di ciascuno, è possibile fare sistema, guadagnandoci tutti. L’attuale Amministrazione ha sempre cercato di favorire questo processo che deve andare avanti”.

