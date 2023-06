Aspettando la Barontini, il 10 giugno inaugurazione mostra Oikos-animate dimore

Home

Livorno 9 giugno 2023

Sabato 10 giugno, alle ore 18, nella Sala degli Archi della Fortezza Nuova, sarà inaugurata la mostra “Oikos – animate dimore”, una personale del pittore Riccardo Ruberti.

L’evento, realizzato nell’ambito di “Aspettando la Barontini”, è promosso dal Comune di Livorno, dal Comitato organizzatore della Coppa Barontini e da Fortezza Village.

A partire dalle 18.30 l’iniziativa sarà arricchita dal Live-set a cura di Massimo Ruberti e David Marsili, che accompagneranno i visitatori sulle note di una performance musicale ambient pensata specificatamente per l’evento.

Riccardo Ruberti è un apprezzato pittore e le sue opere si trovano oggi in importanti collezioni internazionali come Londra, Abu Dhabi, Amsterdam, Roma. Docente di Discipline grafiche e pittoriche, torna ad esporre nella sua città dopo la recente collaborazione con Arte Arechi, che lo vede selezionato nel 2021 tra gli undici pittori italiani per l’arte contemporanea a Fremantle, Australia.

In mostra una selezione di opere facenti parte di due cicli inediti, legati dalla concezione di quel modello che vede l’interdipendenza tra gli esseri viventi e il sistema di relazioni in cui sono immersi come parte fondante dell’evoluzione. Ruberti ci svela questi legami attraverso la pratica conoscitiva della pittura, nella quale si rafforza la visione del mondo della natura come una rete complessa di livelli sovrapposti e interagenti.

La mostra, curata da Nicola Micieli, è a ingresso gratuito, visitabile dal 10 al 25 Giugno 2023, tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00.

