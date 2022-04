Home

Eventi

Aspettando Scenari di Quartiere, “Circolino Tour”. Il Teatro di Narrazione sbarca nei Circoli Arci della Città

Eventi

24 Aprile 2022

Aspettando Scenari di Quartiere, “Circolino Tour”. Il Teatro di Narrazione sbarca nei Circoli Arci della Città

Eccezionale novità, quest’anno, insieme ad ARCI Livorno, tutti i venerdì di maggio alle ore 19:30, Aspettando Scenari di Quartiere, CIRCOLINO TOUR

Livorno 24 aprile 2022

Il Teatro di Narrazione sbarca nei Circoli Ricreativi della Città.

Giovedì 28 aprile APRE LA PRENOTAZIONE ONLINE al sito www.scenaridiquartiere.it

Solo 200 posti a sera. PRENOTA IL TUO BIGLIETTO.

Questi gli eventi in programma:

6 maggio al circolo Arci di Collinaia in via Grotta delle Fate, Michele Crestacci con Mascagnio

13 maggio al circolo Arci di Sorco (San Jacopo) in via San Jacopo in Acquaviva, Silvia Lemmi con il lutto fa bella

20 maggio al circolo Arci Norfini di Colline, in via di Salviano, Luca Barsottelli con Filippo Vostro

27 maggio la circolo Arci Arena Astra di Borgo, in piazza Luigi Orlando, Merco Azzurrini con Dante va alla guerra

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin