Home

Sport

Basket

Assalto a gara2, la Pielle ci crede

Basket

16 Maggio 2023

Assalto a gara2, la Pielle ci crede

Livorno, 16 maggio 2023

Tre giorni dopo la sconfitta maturata in gara1, la UNICUSANO PIELLE LIVORNO torna nuovamente sotto la cupola del Taliercio per giocarsi le chance di scippare alla Gemini Mestre gara2 di semifinale playoff (palla a due domani sera, ore 20:00).

Di fronte una squadra, un’ottima squadra, che ha dimostrato valori importanti in attacco (e che probabilmente ritroverà Rossi), ma al tempo stesso vulnerabile se attaccata in velocità. Per questo i ragazzi di Marco Cardani dovranno giocare una buona transizione offensiva e senza dubbio alzare le percentuali rispetto a gara1.

Purtroppo, dopo Federico Loschi, anche Andrea Piazza non sarà della partita: il capitano livornese, uscito sorretto dai compagni ad 2 minuti dalla fine del match di domenica sera, ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro. Al suo posto scenderà in campo Filippo Paoli, pronto a mettere sul parquet anima e cuore.

Al seguito della Pielle il consueto centinaio di tifosi. Cuore, umiltà e fame di vittoria per espugnare il Taliercio e portare almeno due partite della serie a Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin