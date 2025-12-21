Home

Assalto all’ATM delle Poste a Collesalvetti, distrutto l’ufficio postale

21 Dicembre 2025

Bancomat delle Poste fatto saltare a Collesalvetti, devastato l’ufficio in via Don Minzoni

Colpo nella notte a Collesalvetti, dove il bancomat delle Poste Italiane situato in via Don Minzoni è stato fatto esplodere tra sabato e domenica 21 dicembre. L’azione, avvenuta nelle ore notturne, ha provocato danni ingentissimi non solo all’ATM collocato all’esterno, ma anche all’intero locale interno dell’ufficio postale, completamente devastato dall’esplosione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Livorno, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. Secondo le prime indiscrezioni, all’interno del bancomat sarebbero stati presenti circa 50mila euro.

I malviventi avrebbero effettuato un foro preliminare, attraverso il quale sarebbe stato poi inserito l’esplosivo. La detonazione ha causato una violenta onda d’urto che ha trasformato l’interno dell’ufficio in un vero e proprio scenario di distruzione.

Il pavimento è ricoperto da una grande quantità di vetri frantumati, sia in piccoli frammenti che in pezzi più grandi e taglienti. Infranti anche i vetri interni di una porta, mentre ovunque sono visibili detriti, frammenti di plastica, carta e materiali vari.

Gli arredi e le attrezzature sono stati pesantemente danneggiati: un bancone è ricoperto di detriti, un monitor per computer risulta distrutto, mentre la macchina gialla dispensatrice dei biglietti per la coda è stata sbalzata a terra e ridotta in mille pezzi. Sedie e altri elementi di mobilio appaiono rovesciati o spostati dalla violenza dell’esplosione.

Gravi anche i danni strutturali. Una parete divisoria interna in vetro, è completamente scheggiata. Il controsoffitto presenta pannelli spostati o mancanti, lasciando intravedere le strutture metalliche, mentre le luci a pannello risultano danneggiate e pericolosamente penzolanti.

La paura dei residenti adesso è che l’ufficio postale rimanga chiuso per molto tempo, con disagi per utenti, soprattutto per gli anziani.

