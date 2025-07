Home

27 Luglio 2025

Italia 27 luglio 2025 Assalto Handala, Mazzeo: "fortemente preoccupati, imbarcazioni veloci e droni stanno convergendo sull'area" (Video)

Il video messaggio di Antonio Mazzeo prima dell’assalto in acque internazionali da parte dei militari israeliani

“Siamo fortemente preoccupati per l’incolumità dei nostri attivisti a bordo di Handala. In queste ore, imbarcazioni veloci e droni stanno convergendo sull’area, facendo crescere al massimo il livello di allerta.

“Siamo preoccupati per Antonio Mazzeo, Antonio La Piccirella e per tutte e tutti coloro che, con coraggio e determinazione, stanno portando avanti questa missione umanitaria e nonviolenta.

È deludente – e gravissimo – il silenzio delle più alte cariche dello Stato, a cui abbiamo rivolto un appello urgente affinché tutelino la missione, che si svolge nel pieno rispetto del diritto internazionale.

Non c’è più tempo da perdere.

Chiediamo un immediato intervento diplomatico per garantire l’incolumità dell’equipaggio e il passaggio sicuro verso Gaza”. – Dichiarano da Freedom Flotilla Coalition