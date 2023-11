Home

Assegnata all’atleta Andrea Bozzi la Borsa di studio sportiva

18 Novembre 2023

Livorno 18 novembre 2023 – Assegnata all’atleta Andrea Bozzi la Borsa di studio sportiva

Nella splendida cornice del Salone d’Onore del CONI al Foro Italico a Roma, ha avuto luogo la premiazione del concorso “Con UNVS Studenti Sportivi … Studenti Vincenti” giunto alla sua 9a edizione”. Anche questa volta i ragazzi premiati, per i meriti sportivi e quelli scolastici (usciti dalla selezione delle candidature in base ai risultati a scuola e quelli agonistici) non hanno mancato l’appuntamento, nella giornata di ieri, giungendo da tutta Italia.

L’evento è stato valorizzato dalla presenza del “padrone di casa” il Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha avuto parole di apprezzamento per l’ Unione Nazionale Veterani dello Sport – UNVS e per la particolare iniziativa, ponte di collegamento con le nuove generazioni emergenti. Hanno presenziato alla manifestazione il Presidente UNVS prof. Francesca Bardelli, il Vice Presidente Vicario Mimmo Postorino, il Vice Presidente per il Centro Pierluigi Ficini ed il Vice Presidente per Nord Nino Muscarà.

Al cerimoniale coinvolti studenti/atleti degli istituti scolastici delle medie, superiori ed università, Per la scuola secondaria di secondo grado, tra gli studenti, per la disciplina olimpica del Karate FIJLKAM, è stato premiato il folgorino Andrea BOZZI, studente presso l’ Istituto Superiore Istruzione “Sandro Pertini” – Lucca – ISI Pertini e atleta in forza alla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno.

