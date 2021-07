Home

Assegnazione alloggi ERP, pubblicata la graduatoria

8 Luglio 2021

Pubblicata la graduatoria definitiva relativa Bando di Concorso Integrativo E.R.P. per l’as­segnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – Anno 2020.

Livorno, 8 luglio 2021

E’ pubblicata sul sito del Comune la graduatoria definitiva relativa Bando di Concorso Integrativo E.R.P. per l’as­segnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – Anno 2020.

La graduatoria è consultabile a questo link: http://www.comune.livorno.it/casa/Citel_menu_graduatorie.asp, sulla Rete Civica Livornese (www.comune.livorno.it – AreeTematiche – Sociale – Ufficio casa – Graduatorie) .

Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali la graduatoria definitiva dei partecipanti ammessi è pubblicata con l’indicazione del solo numero di domanda.

I concorrenti interessati potranno prendere visione della posizione in graduatoria riportata nell’ultima colonna della tabella.

L’elenco delle domande dei concorrenti non ammessi, è pubblicata con l’indicazione del numero di domanda e delle relative cause di esclusione.

