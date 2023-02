Home

Assegno Unico Universale 2023. Tutti gli importi, le tabelle

22 Febbraio 2023

Assegno Unico Universale 2023. Tutti gli importi, le tabelle

Febbraio 2023

L’assegno unico universale per le famiglie con figli in vigore da marzo 2022 (in vigore quindi fino al 28 febbraio 2023) è stato potenziato con la legge di bilancio 2023, pubblicata in Gazzetta il 29 dicembre 2022 come legge 197 2022 .

Le novità dell’assegno Unico 2023 sono le seguenti:

– l’aumento del 50% della maggiorazione forfettaria, per i nuclei con almeno 4 figli, che sale a 150 euro mensili a nucleo;

aumento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni per i quali l’importo spettante per ogni figlio aumenta del 50%, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro;

– l’aumento del 50% dell’assegno, da applicare agli importi spettanti secondo le fasce Isee di riferimento, per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 1 anno.

Sono confermati e diventano stabili gli aumenti riconosciuti nel corso del 2022 per i figli disabili maggiorenni.

Gli aumenti spettanti, rivalutati a norma di legge, saranno erogati a partire dalla mensilità di febbraio 2023, fatto salvo il diritto ad eventuali conguagli spettanti a decorrere da gennaio 2023.

Assegno unico 2023 senza domanda ma con ISEE aggiornato, Tutti gli importi

