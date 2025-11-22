Assemblea Balneari Confcommercio, Pierangelini: “Collaborare con le amministrazioni comunali”

Home

22 Novembre 2025

Livorno 22 novembre 2025

Si è svolta l’assemblea provinciale del SIB Confcommercio, un momento di confronto molto

partecipato sulle principali questioni che interessano il settore balneare.

Relatori del confronto sul quadro normativo delle concessioni demaniali marittime, ancora in attesa

del decreto governativo annunciato, il presidente nazionale SIB Antonio Capacchione (in

collegamento da remoto), il presidente provinciale SIB Fulvietto Pierangelini, il vicedirettore

Confcommercio Toscana Gianni Picchi, Gabriele Bilanceri e Alessio Schiano, segretari provinciali

SIB.

“In questa fase – sottolinea il presidente provinciale SIB Fulvietto Pierangelini – è fondamentale

che le amministrazioni locali non facciano fughe in avanti. Il Governo non ha ancora emanato il

decreto e per questo riteniamo opportuno mantenere un atteggiamento prudente, continuando

però a lavorare insieme ai comuni e agli uffici competenti per evitare situazioni di incertezza sul

territorio. Il dialogo istituzionale prosegue e rimane per noi una priorità assoluta”.

Il SIB provinciale conferma l’impegno nel fornire ai concessionari tutti gli strumenti necessari per

essere informati e preparati in vista di eventuali procedure di evidenza pubblica. Un percorso che

proseguirà anche in occasione dell’assemblea nazionale dei balneari in programma il 4

dicembre a Forte dei Marmi.

Nel corso dei lavori è emersa inoltre una criticità sempre più pressante: la carenza strutturale di

bagnini.

“Se non verrà rinnovata la proroga delle norme precedenti sul rilascio dei brevetti – spiega

Bilanceri – rischiamo un peggioramento di una situazione già molto delicata. Come SIB, dal livello

nazionale a quello provinciale, stiamo lavorando per individuare soluzioni concrete che permettano

alle imprese di programmare la stagione estiva senza ulteriori ostacoli”.

Il SIB Confcommercio provinciale ha ribadito la volontà di sostenere le imprese balneari in una fase

di grande incertezza, garantendo assistenza sindacale, aggiornamenti continui e un confronto

costante con le istituzioni competenti

