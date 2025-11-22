Assemblea Balneari Confcommercio, Pierangelini: “Collaborare con le amministrazioni comunali”
Livorno 22 novembre 2025 Assemblea Balneari Confcommercio, Pierangelini: “Collaborare con le amministrazioni comunali”
Si è svolta l’assemblea provinciale del SIB Confcommercio, un momento di confronto molto
partecipato sulle principali questioni che interessano il settore balneare.
Relatori del confronto sul quadro normativo delle concessioni demaniali marittime, ancora in attesa
del decreto governativo annunciato, il presidente nazionale SIB Antonio Capacchione (in
collegamento da remoto), il presidente provinciale SIB Fulvietto Pierangelini, il vicedirettore
Confcommercio Toscana Gianni Picchi, Gabriele Bilanceri e Alessio Schiano, segretari provinciali
SIB.
“In questa fase – sottolinea il presidente provinciale SIB Fulvietto Pierangelini – è fondamentale
che le amministrazioni locali non facciano fughe in avanti. Il Governo non ha ancora emanato il
decreto e per questo riteniamo opportuno mantenere un atteggiamento prudente, continuando
però a lavorare insieme ai comuni e agli uffici competenti per evitare situazioni di incertezza sul
territorio. Il dialogo istituzionale prosegue e rimane per noi una priorità assoluta”.
Il SIB provinciale conferma l’impegno nel fornire ai concessionari tutti gli strumenti necessari per
essere informati e preparati in vista di eventuali procedure di evidenza pubblica. Un percorso che
proseguirà anche in occasione dell’assemblea nazionale dei balneari in programma il 4
dicembre a Forte dei Marmi.
Nel corso dei lavori è emersa inoltre una criticità sempre più pressante: la carenza strutturale di
bagnini.
“Se non verrà rinnovata la proroga delle norme precedenti sul rilascio dei brevetti – spiega
Bilanceri – rischiamo un peggioramento di una situazione già molto delicata. Come SIB, dal livello
nazionale a quello provinciale, stiamo lavorando per individuare soluzioni concrete che permettano
alle imprese di programmare la stagione estiva senza ulteriori ostacoli”.
Il SIB Confcommercio provinciale ha ribadito la volontà di sostenere le imprese balneari in una fase
di grande incertezza, garantendo assistenza sindacale, aggiornamenti continui e un confronto
costante con le istituzioni competenti
Assemblea Balneari Confcommercio, Pierangelini: “Collaborare con le amministrazioni comunali”