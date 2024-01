Home

17 Gennaio 2024

Assemblea con Marattin e Della Vedova. Un’iniziativa del Polo “Riformisti per il Futuro”

Livorno 17 gennaio 2024 – Assemblea con Marattin e Della Vedova. Un’iniziativa del Polo “Riformisti per il Futuro”

…Il Titanic e l’icerbeg: cosa fare per evitare che debito pubblico e tasse indeboliscano il paese e i nostri portafogli….

questa la chiave di lettura proposta per l’iniziativa “Dalla Legge di Bilancio alla Finanza Locale-Tasse, Spesa Pubblica e Investimenti”, organizzata dal “Polo Riformisti per il Futuro” (Italia Viva, +Europa, PSI e LDE), che si terrà giovedì 18 gennaio 2024, alle ore 17,00, presso “La Bottega del Caffè” in Viale Caprera 23 a Livorno”.

Interverranno gli Onorevoli Lugi Marattin e Benedetto Della Vedova, coordinati dal Prof. Alessandro Giovannini.

Si tratta di un’assemblea pubblica finalizzata ad approfondire le conseguenze negative che potrebbero derivare, per le tasse dei cittadini e in particolare del ceto medio, dalla prevista applicazione delle norme sull’autonomia differenziata.

Si andrà ad analizzare le ripercussioni della “Legge di Bilancio” sulla finanza locale.

Si discuterà in merito al taglio delle risorse destinate alla cura dei disturbi alimentari, nonché sul taglio del bonus cultura e sull’aumento dell’IVA sui prodotto per l’infanzia

