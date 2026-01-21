Assemblea lavoratori Aamps, possibili rallentamenti nei servizi
Livorno 21 gennaio 2026 AAMPS/Retiambiente informa che in data ven. 23/01/2026, dalle ore 11.00 alle 13.00, è indetta dalle OO.SS. e dalle RSU un’assemblea dei lavoratori. Ne consegue che in tale fascia oraria potranno verificarsi dei rallentamenti nell’erogazione dei servizi.Ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali disagi che potranno essere arrecati invitando i cittadini a contattarci per eventuali segnalazioni (tel. 800-031.266, info@aamps.livorno.it, facebook/instagram/app “Aamps Livorno”).