19 Maggio 2025

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 19 maggio 2025 Assemblea lavoratori del Parco industriale Rosignano, Presente Gabrielli (Cgil nazionale)

Martedì 20 maggio dalle 14 alle 16 presso il Parco industriale Rosignano si terrà un’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Solvay, Ineos, Inovyn, Engie e di tutte le ditte che operano in appalto all’interno del parco stesso. Al centro dell’attenzione i referendum su lavoro e cittadinanza in programma i prossimi 8 e 9 giugno.

L’iniziativa è organizzata da Filctem-Cgil, Fiom-Cgil, Fillea-Cgil e Filcams-Cgil. All’assemblea parteciperà anche Maria Grazia Gabrielli della segreteria nazionale Cgil.

“Un appuntamento importante – dichiara il segretario generale della Filctem-Cgil provincia di Livorno Stefano Santini – per spiegare e approfondire i 5 quesiti referendari. L’8 e 9 giugno sarà fondamentale votare 5 SÌ per dire stop ai licenziamenti illegittimi, per più tutele in favore di lavoratrici e lavoratori delle piccole imprese, per la riduzione del lavoro precario, per più sicurezza sul lavoro e per il dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”. Invitiamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a partecipare.