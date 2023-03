Home

Cronaca

Assemblea nazionale portuali Usb a Livorno, salario e sicurezza al centro del dibattito

Cronaca

26 Marzo 2023

Assemblea nazionale portuali Usb a Livorno, salario e sicurezza al centro del dibattito

Livorno 26 marzo 2023

Si è tenuta presso l’ex cinema Aurora l’assemblea nazionale dei lavoratori iscritti al sindacato di base Usb porto, dove sono stati affrontati i temi principali del salario e della sicurezza. Ad aprire l’assemblea è stato il coordinatore nazionale Usb dei porti, Giovanni Ceraolo, che ha sottolineato come le questioni più urgenti riguardino il salario, la sicurezza e la formazione.

A causa della pandemia e del conflitto armato in Ucraina, i profitti degli armatori sono aumentati e si è assistito alla concentrazione del controllo dei terminal portuali in pochi soggetti. Nonostante questo, i salari si sono ridotti a fronte di un aumento della produttività e dei carichi di lavoro. Per questo, il primo punto all’ordine del giorno è l’aumento dei salari in linea con il tasso di inflazione.

Durante l’assemblea si è anche discusso della sicurezza nei porti, in seguito ai recenti incidenti mortali verificatisi a Civitavecchia e Trieste.

Riguardo alla Darsena Europa e al rilancio del porto di Livorno, Ceraolo ha dichiarato che siamo a favore di nuove infrastrutture portuali, ma è necessario garantire l’occupazione.

Quando si realizza un nuovo progetto, è importante prevedere tecnologie all’avanguardia, ma questo comporta il rischio di elevati livelli di automazione del lavoro. Per questo, Usb ha richiesto sin da subito di garantire i posti di lavoro e la formazione dei lavoratori.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin