23 Maggio 2021

Assembramenti di giovani dopo il coprifuoco in piazza Attias, intervengono le forze dell’ordine

Livorno, 23 maggio 2021

Intervento delle forze dell’ordine in piazza Attias per far rispettare il coprifuoco

La piazza ieri sera era piena di giovani che invece di rispettare il coprifuoco che scatta alle 23.00 hanno deciso di ignorarlo.

Anche se i giovani non facevano niente di particolare, parlavano, non creavano particolari problemi, erano però assembrati ed era anche trascorsa già una mezz’ora oltre l’orario consentito e lì non ci dovevano stare.

Le forze dell’ordine sono intervenute alle 23.30 con e volanti. Hanno così acceso le sirene per far disperdere e rientrare a casa i giovani

I Giovani senza creare particolari problemi si sono dispersi per far rientro a casa anche se qualcheduno ha cercato di spostarsi verso piazza Magenta per sfruttare il buio della zona e continuare a violare il coprifuoco.

