Home

Cronaca

Assembramenti di Natale in centro, dispersi 400 giovani. Elevate 65 multe e trovata droga

Cronaca

26 Dicembre 2021

Assembramenti di Natale in centro, dispersi 400 giovani. Elevate 65 multe e trovata droga

Livorno 26 dicembre 2021

La questura di Livorno comunica di essere intervenuta il 25 dicembre in via Cambini e di aver disperso gli assembramenti

Assembramenti in via Cambiai: 65 multe e giovani dispersi

Oltre 400 giovani si sono radunati nella tarda serata di Natale nella zona di via Cambini – via Marradi parcheggiando le auto in divieto di sosta e tenendo comportamenti di disturbo alla quiete pubblica.

Sono dovute intervenire tutte le pattuglie disponibili della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale per ripristinare, non senza difficoltà, la normalità.

Alle auto in sosta sono state elevate 65 contravvenzioni tramite rilevazione delle targhe.

Inoltre, militari del Comando Gruppo della Guardia di Finanza di Livorno con l’ausilio di unità cinofile, in servizio per il contrasto traffici illeciti, hanno effettuato il sequestro ex art. 75 D.P.R. 309/90 di: – gr. 6.9 di hashish e gr. 1 di marijuana; – gr. 0,6 di cocaina; – gr. 0,7 di hashish e 1 spinello nei confronti di 3 soggetti quarantenni livornesi nei pressi del centro di Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin