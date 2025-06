Home

Provincia

Collesalvetti

“Assenza di crocieristi nel nostro territorio”, Lega Collesalvetti lamenta il “fallimento” del rportale turistico Livorno, Collesalvetti e Capraia

Collesalvetti

27 Giugno 2025

“Assenza di crocieristi nel nostro territorio”, Lega Collesalvetti lamenta il “fallimento” del rportale turistico Livorno, Collesalvetti e Capraia

Collesalvetti (Livorno) 27 giugno 2025 “Assenza di crocieristi nel nostro territorio”, Lega Collesalvetti lamenta il “fallimento” del rportale turistico Livorno, Collesalvetti e Capraia

Lega Collesalvetti: Mega navi da crociera. Collesalvetti CHIAMA, Livorno non RISPONDE

Collesalvetti chiama Livorno non risponde. Una comunità non impattata dalle mega navi da crociera.

Una vera e propria “transumanza”, in cui la Collesalvetti del turismo vede passare centinaia di migliaia di turisti che vengono prelevati, impacchettati sui pullman, scaricati nelle città d’arte, contingentati in visite lampo fatte di selfie compulsivi e ricondotti poi a bordo, nel percorso inverso.

Saranno quasi un milione, anche nel 2025, i crocieristi in arrivo nel porto di Livorno. Secondo uno studio della locale Autorità Portuale, l’’8% rimarrà in città, menre gli altri verranno “deportati” qua e là in Toscana.

Su quell’8%, che rimane in città molto si è lavorato negli ultimi anni.

La Lega stessa di Collesalvetti ha presenziato per due anni consecutivi, in veste di osservatrice all’elaborazione di Itinerari turistici che vedevano riunite in un sodalizio virtuoso Livorno, Collesalvetti e Capraia.

Chi ha a cuore il problema e subisce a casa propria i disagi di una totale assenza di ricaduta della fiumana di crocieristi che passa e si ferma a Livorno, desidera fare sentire insieme, compostamente ma con la chiarezza a che cosa è servito per gran parte del 2024 e 2025 aver convocato le aziende del turismo a progettare e presentare Itinerari articolati, a cosa è servito fare dichiarazioni in sede consiliare di organizzazione di Giornata di Minitour Crocieristico ?

Lega Livorno con il capogruppo Carlo Ghiozzi insieme a Lega Collesalvetti tramite interventi in consiglio comunale sono stati autori di atti consiliari in cui chiedevano risposte sulle aspettative di un territorio che da anni è dimenticato e che non è mai stato intercettato da visite di crocieristi.

Collesalvetti è un modello che integra patrimonio culturale, offerta turistica sostenibile ed eccellenze agroalimentari.

Collesalvetti ha una vocazione naturale per una qualità del Turismo DOP che

valorizza e tutela le produzioni agroalimentari e vitivinicole di qualità europee.

Il Turismo DOP un modello vincente non viene declinato in questo territorio custode dei suoi borghi ricchi di storia, cultura e tradizioni. Questi piccoli gioielli potrebbero attirare un numero crescente di turisti, offrendo esperienze, panorami e paesaggi indimenticabili. Ma sapevate che abbiamo 8 frazioni fantasma?

Niente di quanto promesso è stato mantenuto

Parole gettate al vento i crocieristi attesi non arrivano. Le navi ripartono, i turisti hanno orari precisi di ritorno a bordo.

E anche quel gioiello, la Mansio Romana continua ad essere chiusa, impraticabile, desolata nel suo abbandono.

Assenza di crocieristi nel nostro territorio”, Lega Collesalvetti lamenta il “fallimento” del rportale turistico Livorno, Collesalvetti e Capraia