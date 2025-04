Home

3 Aprile 2025

Livorno 3 aprile 2025 Assicurazione cara, annullata competizione Rallye storica all’Elba

ANNULLATA LA COMPETIZIONE “STORICA”

Aci Livorno Sport comunica che alla luce dei costi assicurativi aumentati in maniera esponenziale per le gare di rallies moderni che prevedono al seguito le auto storiche, di aver deciso, con forte rammarico, di non far svolgere il rally storico all’origine affiancato al 58° Rallye Elba-Trofeo Città di Porto Azzurro.

Avere al via questa seconda gara avrebbe comportato un aumento significativo del premio assicurativo, insostenibile per quanti potrebbero essere i concorrenti iscritti all’evento, privo di validità ufficiale. Aci Livorno e Aci Livorno Sport auspicano nella comprensione di questa sofferta decisone, dando appuntamento agli appassionati piloti delle auto storiche per il prossimo settembre, al Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy.