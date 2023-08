Home

Assistenti sociali aggredite, Gazzetti (Pd): "Piena solidarietà e vicinanza alle operatrici, tutelare i lavoratori del sistema sanitario"

4 Agosto 2023

Assistenti sociali aggredite, Gazzetti (Pd): “Piena solidarietà e vicinanza alle operatrici, tutelare i lavoratori del sistema sanitario”

Assistenti sociali aggredite, Gazzetti (Pd): «Piena solidarietà e vicinanza alle operatrici. Serve ogni sforzo per tutelare le lavoratrici ed i lavoratori del sistema sanitario»

Livorno 4 agosto 2023

Il consigliere regionale Pd, Francesco Gazzetti, interviene su quanto accaduto ieri nella casa della salute di Rosignano

«Voglio esprimere la mia piena solidarietà e vicinanza alle assistenti sociali aggredite e minacciate nella casa della salute di Rosignano, mentre stavano svolgendo il loro lavoro.

Un fatto gravissimo che non deve ripetersi mai più. Ecco perché serve moltiplicare ogni tipo di sforzo per arrivare a questo obbiettivo che deve diventare una priorità per di tutte e tutti noi. In un momento di crisi e di complessità crescenti per tanti cittadini e famiglie chi ricopre ruoli così esposti, come gli assistenti sociali, deve avvertire tutta l’attenzione possibile ed immaginabile.

Servono anche interventi mirati e questo è un altro dei temi che non può essere scaricato esclusivamente sugli enti del territorio.

Non può esserci, infatti, una sottovalutazione da parte del governo nazionale che sembra incredibilmente non ricomprendere questa tematica nel concetto di sicurezza.

Perché l’incolumità di chi con impegno e dedizione presta servizio a supporto della cittadinanza deve essere tutelata e garantita: sempre».

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd, in merito all’aggressione, avvenuta ieri nella casa della salute di Rosignano (Li), verso due assistenti sociali.

