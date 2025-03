Home

Cronaca

Assistenza educativa Livorno, trovati i soldi “tampone” per terminare il corrente anno scolastico

Cronaca

12 Marzo 2025

Assistenza educativa Livorno, trovati i soldi “tampone” per terminare il corrente anno scolastico

Individuato intervento straordinario per l’assistenza educativa

Scarpellini: “Contributo straordinario della Regione per garantire ore aggiuntive per questo anno, ma il Governo dovrà fare la sua parte”

Livorno 12 marzo 2025 Assistenza educativa Livorno, trovati i soldi “tampone” per terminare il corrente anno scolastico

La presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, è intervenuta sulla questione dell’assistenza educativa per gli studenti diversamente abili, individuando con il presidente della Regione, Eugenio Giani, un intervento straordinario per tamponare la carenza di risorse statali che sta limitando il servizio ai ragazzi e il lavoro agli educatori.

“Come Provincia abbiamo lavorato per continuare a mantenere alta l’attenzione su questo problema, cercando di tenere aperto ogni canale per trovare soluzioni alla grave insufficienza di ore per l’assistenza educativa, portando le istanze nelle diverse sedi istituzionali con UPI Toscana e non ultimo chiedendo al Prefetto di Livorno un suo intervento verso il Governo, per evidenziare l’assoluta necessità di un incremento dei fondi.

Sulla necessità di garantire il servizio ha convenuto anche il presidente Giani, con il quale mi sono confrontata per trovare margini di soluzione, fermo restando che la Regione non si può sostituire allo Stato in una funzione fondamentale come questa che spetta allo Stato.

Ma quello che deve essere chiaro è che ogni studente con certificazione, in qualsiasi Provincia risieda, ha diritto ad usufruire del servizio di assistenza educativa, così come gli operatori hanno diritto ad un lavoro in condizioni eque.

Ringrazio, pertanto, il presidente Giani, per aver compreso le enormi difficoltà finanziarie che le Province stanno attraversando in questo momento e aver deciso con sensibilità e grande senso di responsabilità verso i cittadini più fragili della sua regione di mettere a disposizione, in una delle ultime variazioni al bilancio regionale, una cifra aggiuntiva che aiuterà almeno a tamponare il problema nel corso di questo anno.

Occorre ribadire, però, che si tratta di una soluzione a carattere temporaneo ed emergenziale, ma che il problema resta e lo Stato non può continuare a fare finta di nulla.

Assistenza educativa Livorno, trovati i soldi “tampone” per terminare il corrente anno scolastico

Per quanto riguarda la Provincia di Livorno, nell’anno scolastico 2024-25 è stato registrato un aumento di oltre 100 studenti certificati, ragazzi con diverse necessità a cui lo Stato deve garantire il diritto alla piena cittadinanza, a partire dall’inclusività scolastica. La provincia continua a lottare per questo”

Assistenza educativa Livorno, trovati i soldi “tampone” per terminare il corrente anno scolastico