Assistenza educativa per studenti con disabilità, manifestazione di interesse entro l’1 settembre

9 Agosto 2025

Pubblicato l’avviso per l’assistenza educativa agli studenti con disabilità

L’invio della manifestazione interesse entro il 1° settembre

La Provincia ha pubblicato un avviso, rivolto agli Enti del Terzo Settore (ETS), per l’invio della manifestazione d’interesse a partecipare ad un percorso di co-progettazione relativo al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli studenti con disabilità iscritti alle scuole superiori del territorio provinciale.

La manifestazione di interesse può essere presentata da un singolo ETS o da più ETS associati tra loro, purché tutti in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nell’avviso.

Il servizio di assistenza educativa è finalizzato a promuovere l’ integrazione dell’alunno nella scuola, lo sviluppo delle sue potenzialità, il mantenimento delle capacità individuali e delle relazioni con i compagni e il personale scolastico.

Le attività del servizio, inoltre, sono tese al raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi proposti dalla scuola, all’ incremento dell’autonomia personale e sociale e al supporto degli alunni con disabilità nel corso di attività extrascolastiche finalizzate a favorirne il più ampio inserimento socioculturale nel loro contesto territoriale di riferimento.

I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione entro il 1° settembre 2025, secondo le modalità descritte nell’avviso che è reperibile sul sito internet della Provincia, nella sezione News della homepage e nella sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti.

Informazioni e chiarimenti inerenti l’ avviso potranno essere richiesti via mail a:

a.borzatti@provincia.livorno.it