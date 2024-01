Home

18 Gennaio 2024

Associazione Premio Ciampi, omaggio all’artista nel 45° anniversario della scomparsa. Gli eventi

Livorno 18 gennaio 2024 – Associazione Premio Ciampi, omaggio all’artista nel 45° anniversario della scomparsa. Gli eventi

Il 19 gennaio a Roma ci lasciava il grande Piero Ciampi che è stato ricordato a Livorno lo scorso 16 dicembre con una bella e partecipata edizione del Premio Ciampi.

Venerdì prossimo, 19 Gennaio, in occasione del quarantaquattresimo anniversario della sua scomparsa, l’Associazione Premio Ciampi; omaggia l’artista livornese con un saluto (appuntamento alle ore 11.15) presso la tomba al Cimitero della Purificazione di Livorno.

La sera, invece, all’exWide di Pisa dove due cari amici Michela Lombardi e Giorgio Mannucci, vincitori del Premio per la migliore interpretazione di un brano di Piero Ciampi rispettivamente nel 2010 e lo scorso 2023, andranno in scena, insieme a Mattia Donati e Andrea Garibaldi, con lo spettacolo “Le carte in regola per essere artisti” un omaggio all’artista livornese ma anche a Luigi Tenco e Sergio Endrigo”.

Sempre venerdì (a partire dalle ore 21.00) per gli amici ciampiani di Cremona, l’associazione segnala un bell’omaggio promosso a Castelleone (Cremona) dall’Associazione Arci Alice nella città. Si tratterà di un incontro partecipato aperto ad amanti e cultori dell’opera del cantautore livornese, radunati intorno a una lunga tavolata per un appuntamento fatto di racconti, chiacchiere e musica dal vivo.

Assolutamente da non perdere anche l’appuntamento del venerdì successivo (26 gennaio) alla Fioreria delle storie di Querceta dove sempre Michela Lombardi (sempre accompagnata da Mattia Donati e Andrea Garibaldi) racconterà e canterà Piero Ciampi nello spettacolo “Abbracciato col silenzio”

