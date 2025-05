Home

Politica

Assolto l’ex sindaco Donati, PD: “Giustizia è fatta”

Politica

21 Maggio 2025

Assolto l’ex sindaco Donati, PD: “Giustizia è fatta”

Rosignano Marittimo (Livorno) 21 maggio 2025 Assolto l’ex sindaco Donati, PD: “Giustizia è fatta”

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha sancito il “non luogo a procedere” per tutti i capi d’imputazione a carico di Daniele Donati, ex sindaco di Rosignano Marittimo. Una decisione che chiude definitivamente la vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto, riconoscendo che “il fatto non sussiste” e che Donati “non ha commesso i fatti” contestati.

Una sentenza accolta con soddisfazione dal Partito Democratico di Rosignano, che in una nota parla di “giustizia finalmente fatta”, ribadendo quanto sostenuto sin dall’inizio: l’amministrazione guidata da Donati ha sempre agito con trasparenza, correttezza e rigore.

«La verità ha prevalso sulle polemiche pretestuose – afferma il PD locale –. Mentre l’attuale maggioranza e le forze di centrodestra lanciavano accuse strumentali e approvavano atti che mettevano in dubbio l’integrità dell’amministrazione Donati, oggi la giustizia ristabilisce i fatti. È stata riconosciuta la serietà con cui sono stati gestiti i complessi bilanci comunali e la partecipata Scapigliato srl».

Per i Democratici rosignanesi, si tratta di una conferma politica oltre che giudiziaria:

le accuse, ora archiviate in via definitiva, avrebbero avuto un chiaro intento delegittimante, utile a distrarre i cittadini dai problemi reali del territorio.

«L’attuale amministrazione – scrivono – ha costruito il proprio consenso su accuse infondate, mentre noi abbiamo sempre preferito lavorare con serietà. E continueremo a farlo, con un’opposizione responsabile, fondata sui fatti e non sulle illazioni».

Alla voce del PD di Rosignano si è unito anche il Partito Democratico di Cecina, che ha espresso solidarietà e vicinanza all’ex sindaco Donati. «Ci rallegriamo per la conclusione positiva della vicenda – si legge nella dichiarazione cecinese –. La sentenza parla chiaro: non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste. Un abbraccio a Daniele».

Il caso giudiziario che aveva coinvolto Donati aveva suscitato forte dibattito politico e mediatico, diventando un punto di scontro tra maggioranza e opposizione. Oggi, la parola definitiva del GUP chiude ogni sospetto, restituendo all’ex primo cittadino non solo la propria integrità personale, ma anche la credibilità politica.

Il Partito Democratico del territorio annuncia ora una fase di rinnovato impegno, con l’obiettivo di tutelare la verità, difendere la buona politica e riconquistare la fiducia dei cittadini, puntando su proposte concrete e responsabilità amministrativa.

Assolto l’ex sindaco Donati, PD: “Giustizia è fatta”