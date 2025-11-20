Home

20 Novembre 2025

Livorno 20 novembre 2025 Assorbenti gratuiti al Conservatorio Mascagni: una scelta per inclusione e benessere

Il Conservatorio “Mascagni” introduce dispenser gratuiti di assorbenti: un passo avanti per inclusione e benessere

Il Conservatorio statale di musica “Pietro Mascagni” di Livorno ha installato nei propri locali dei dispenser di assorbenti gratuiti destinati alle studentesse. Un intervento semplice ma significativo, che colloca l’istituto tra le realtà formative italiane che iniziano ad affrontare in modo pratico il tema del benessere mestruale negli ambienti educativi.

La decisione nasce dalla constatazione di un problema spesso ignorato: la mancanza improvvisa di assorbenti, soprattutto durante le ore di lezione, può creare disagio, imbarazzo e limitare la serenità con cui le studentesse vivono la quotidianità scolastica. Un tema che riguarda anche la cosiddetta “povertà mestruale”, ovvero la difficoltà di alcune giovani nell’accedere ai prodotti igienici di base.

Per rispondere a questa esigenza, il Conservatorio ha posizionato dispenser dedicati nei bagni dei vari piani, permettendo alle circa 90 studentesse iscritte di accedere agli assorbenti in caso di necessità. L’obiettivo, spiegano dall’istituto, è garantire un ambiente più inclusivo e attento ai bisogni reali di chi frequenta quotidianamente la scuola.

L’iniziativa si distingue per la sua praticità: non coinvolge grandi investimenti né rivoluzioni strutturali, ma introduce un servizio che alcune università europee e pochi atenei italiani hanno già adottato, e che ora inizia ad affacciarsi anche nei conservatori musicali. In un contesto educativo spesso focalizzato esclusivamente sulla didattica, il gesto del Mascagni apre invece una riflessione più ampia sul benessere quotidiano e sui piccoli ostacoli che possono influenzare la vita delle studentesse.

Il Conservatorio diventa così un esempio di attenzione concreta e di innovazione sociale, contribuendo a superare silenzi e tabù ancora presenti attorno al ciclo mestruale e creando un ambiente più accogliente e consapevole.

