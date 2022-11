Home

30 Novembre 2022

“Assunzione 96 lavoratori a stipendi maggiori e spegnimento termovalorizzatore, siamo sicuri che i bilanci reggano?”

La posizione di Romiti (FdI)

Livorno 30 novembre 2022

Il dubbio del consigliere comunale Andrea Romiti (FdI) su assunzione dipendenti e spegnimento termovalorizzatore

“Premesso che siamo per i lavoratori e per l’internalizzazione dei dipendenti delle ditte esterne che lavorano con le partecipate.

Essere di destra significa peró essere responsabile e trattare i soldi pubblici con il principio del buon padre di famiglia.

Purtroppo il dubbio in questa operazione AAMPS esiste ed è quello se il Sindaco ha valutato il rischio di impresa quando ha posto la firma sulle assunzioni e nel contempo nello spegnimento del termovalorizzatore nel 2023.

96 nuove assunzioni in Aamps, garantendo a tutti uno stipendio maggiore rispetto a quello previsto dal contratto collettivo nazionale, è sicuramente una bella notizia per tutti e soprattutto per quelle famiglie……. ma siamo sicuri che i bilanci aziendali reggano anche con la chiusura del termovalorizzatore?

Chiuderlo significa togliere la fonte principale di entrate e nel contempo aumentare i costi, perché saremo noi a dover pagare per trattare i rifiuti a fine ciclo”.

Questo l’intervento di Romiti in consiglio comunale

